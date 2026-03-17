Ο Τεντόγλου έσβησε τα κεράκια δύο ημέρες πριν από τα γενέθλιά του.

Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει γενέθλια αύριο, Τετάρτη, αλλά έσβησε τα κεράκια δύο ημέρες νωρίτερα.

Ο ένας λόγος είναι πως την Τετάρτη θα ταξιδεύει προς το Τόρουν, μαζί με την υπόλοιπη ελληνική ομάδα που θα πάρει μέρος στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Ο δεύτερος λόγος για τα πρόωρα γενέθλια ήταν η αφορμή που δόθηκε, στα εγκαίνια του ανακαινισμένου φυσικοθεραπευτηρίου του Κέντρου Υψηλού Αθλητισμού στο ΟΑΚΑ.

Το βράδυ της Δευτέρας, οι πρόεδροι του ΣΕΓΑΣ και της ΕΟΕ, Σοφία Σακοράφα και Ισίδωρος Κούβελος αντίστοιχα, εγκαινίασαν τον χώρο που εξοπλίστηκε με υπερσύγχρονα μηχανήματα. Η ΕΟΕ αγόρασε τα μηχανήματα και τα παραχώρησε στον ΣΕΓΑΣ.

Μετά την τελετή, μία τούρτα σε σχήμα Lego και με φωτογραφίες του περίμενε τον Μίλτο Τεντόγλου. Ο δύο φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους, κάνοντας αρκετές γκριμάτσες, άκουσε να του λένε το κλασικό τραγούδι των γενεθλίων και έσβησε τα κεριά με τον αριθμό 28, τα χρόνια που «κλείνει» αύριο.

{https://www.youtube.com/shorts/CjihY_wZv-s}

Με Τεντόγλου και Καραλή στο Τόρουν

Αύριο, Τετάρτη, αναχωρεί η εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, το οποίο θα διεξαχθεί στο Τόρουν της Πολωνίας από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου.

Τα «μεγάλα» ονόματα της ομάδας είναι σαφώς ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Εμμανουήλ Καραλής, που ταξιδεύουν στην Πολωνία με το βλέμμα στο βάθρο.

Τα μέλη της ομάδας

Άνδρες

60 μ. εμπ.: Χρήστος - Παναγιώτης Ρούμτσιος (ΠΑΟ)

Ύψος: Αντώνης Μέρλος (ΠΑΟΚ)

Επί κοντώ: Εμμανουήλ Καραλής (ΟΣΦΠ)

Μήκος: Μίλτος Τεντόγλου (ΓΣ Κηφισιάς)

Τριπλούν: Ανδρέας Πανταζής (ΑΟ Μεγάρων)

Γυναίκες