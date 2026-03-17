Με ένα μακάβριο εύρημα ήρθαν αντιμέτωπες οι Αρχές στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Ανθρώπινα οστά καθώς και ένα κρανίο εντοπίστηκαν σε τεχνητή λίμνη μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας στη Σιθωνία Χαλκιδικής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, τα οστά εντοπίσθηκαν στις 3 Μαρτίου κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και καθαρισμού στην τεχνητή λίμνη, η οποία δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1970.

Η πρώτη εκτίμηση των Αρχών είναι ότι τα ευρήματα βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα στον πυθμένα της λίμνης, καθώς δεν γίνονται τακτικά εργασίες καθαρισμού.

Το κρανίο και τα οστά έχουν ήδη μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, όπου οι εργαστηριακές και ανθρωπολογικές εξετάσεις θα δώσουν απαντήσεις για την ταυτότητα του ατόμου και την ακριβή αιτία του θανάτου. Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης και της εγκληματικής ενέργειας.

