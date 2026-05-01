Πλήθος συγκεντρώσεων πραγματοποιήθηκε σε πόλεις σε όλη τη χώρα.

Απεργιακές κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο πλαίσιο της Εργατικής Πρωτομαγιάς, με τη συμμετοχή της ΑΔΕΔΥ, της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και του ΠΑΜΕ.

Η απεργιακή συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ, της ΓΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας είχε προγραμματιστεί για τις 11:00 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ το ΠΑΜΕ είχε καλέσει σε απεργιακή συγκέντρωση από τις 10:30 π.μ. στο Σύνταγμα.

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις έγιναν στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

«Τη φετινή Πρωτομαγιά, 140 χρόνια μετά την εξέγερση των εργατών του Σικάγο για το οχτάωρο, προχωράμε μπροστά για νέες κατακτήσεις, για μια ζωή χωρίς καπιταλιστική εκμετάλλευση, χωρίς ιμπεριαλιστικούς πολέμους, χωρίς οικονομικές κρίσεις, που την πληρώνουν πάντα οι λαοί. Χρόνια πολλά», δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την Πρωτομαγιά στο Σύνταγμα.

Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Τρεις συγκεντρώσεις και ισάριθμες πορείες έγιναν σήμερα από εργαζόμενους και φοιτητές για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς στη Θεσσαλονίκη.

Σωματεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΕΔΟΘ/ ΝΤ ΑΔΕΔΥ συγκεντρώθηκαν έξω από το ΕΚΘ για πορεία και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Εργάτη, στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό.

Στον ίδιο χώρο, κατέληξε και η πορεία των Εργατικών Σωματείων που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, μετά από την συγκέντρωση τους που έχει ήδη ξεκινήσει στο άγαλμα του Ελ. Βενιζέλου. Προσυγκεντρώσεις των Εργατικών Σωματείων έγιναν σε διάφορα σημεία του κέντρου της Θεσσσαλονίκης.

Στην Καμάρα, στις 11.00 π.μ., είχαν καλέσει σε συγκέντρωση μέλη τους, τα Πρωτοβάθμια Σωματεία του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και σχήματα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Η αστική συγκοινωνία λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων του ΟΑΣΘ στην απεργία της εργατικής Πρωτομαγιάς, ενώ θα εκτελούνται δρομολόγια της γραμμής Ν1 νυχτερινό ΚΤΕΛ - Αεροδρόμιο.

Κλειστοί είναι οι σταθμοί του ΜΕΤΡΟ «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», από τις 09.00 έως τις 16.00, ενώ αναμένεται να σημειωθούν καθυστερήσεις στη γραμμή, λόγω της σημερινής απεργιακής κινητοποίησης.

Με συγκέντρωση στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης της Πάτρας και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, τιμήθηκε φέτος στην αχαϊκή πρωτεύουσα η Εργατική Πρωτομαγιά.

Στην συγκέντρωση που οργάνωσε το Εργατικό Κέντρο συμμετείχαν εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, φοιτητικές οργανώσεις, κόμματα, φορείς, συλλογικότητες κ.α.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας, «τιμάμε την Εργατική Πρωτομαγιά και δυναμώνουμε τον αγώνα της τάξης μας για υποχρεωτικές συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς, επτάωρο, πενθήμερο, 35ωρο, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, και κατάργηση του ΕΦΚ στα καύσιμα».

Στην συγκέντρωση συμμετείχε επίσης και η δημοτική αρχή, με επικεφαλής τον δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη.

Μετά τις ομιλίες εκπροσώπων του εργατικού κέντρου και σωματείων ακολούθησε πορεία, η οποία κατέληξε στην πλατεία, Ψηλών Αλωνίων.

Με συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις μνήμης τιμήθηκε στη Λάρισα η Εργατική Πρωτομαγιά, με τη συμμετοχή εργαζομένων, σωματείων και φορέων της πόλης.

Η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Λάρισας πραγματοποιήθηκε στις 10:30 π.μ. στην Κεντρική Πλατεία, ενώ είχε προηγηθεί στις 9:30 π.μ. σύντομη εκδήλωση και κατάθεση στεφάνων στην πλατεία Τάκη Γαργαλιάνου. Στο κάλεσμά του, το Εργατικό Κέντρο ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης των αγώνων απέναντι στις δυσκολίες και την ακρίβεια, καλώντας σε κοινή δράση εργαζομένους, αυτοαπασχολούμενους, φοιτητές, μαθητές και αγρότες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους πρόσφατους αγώνες της αγροτιάς, επισημαίνοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και του συντονισμού, με στόχο -όπως τονίστηκε- «την ανάδειξη των λαϊκών αναγκών απέναντι στις πολιτικές που ευνοούν τα κέρδη των λίγων».

Παράλληλα, από τους ομιλητές υπογραμμίστηκε η ανάγκη να υπάρξει αγώνας ενάντια στους πολέμους, αλλά και για ένα ευρύτερο πανελλαδικό μέτωπο διεκδίκησης, με ενίσχυση των κινητοποιήσεων σε χώρους δουλειάς και γειτονιές.

Ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, η οποία κατέληξε έξω από την Γενική Επιθεώρηση Στρατού (ΓΕΠΣ) και το Ευρωπαϊκό Στρατηγείο, όπου οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη συμμετοχή της χώρας σε πολεμικές επιχειρήσεις, συνδέοντας τα αιτήματα για εργασία και αξιοπρεπή διαβίωση με την πάλη για ειρήνη.

Νωρίτερα, στις 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε και η συγκέντρωση του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ Λάρισας στο μνημείο της πλατείας Ρήγα Φεραίου, όπου σωματεία και φορείς κατέθεσαν στεφάνια τιμώντας τους αγώνες της εργατικής τάξης.

Στην ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ έκανε λόγο για μια «οδυνηρή πραγματικότητα» για τους εργαζόμενους, με χαμηλούς μισθούς, αυξημένο κόστος ζωής και διεύρυνση των ανισοτήτων, τονίζοντας ότι η ανάγκη για συλλογική δράση και αγώνα καθίσταται πιο επιτακτική.

Με την συμμετοχή εργαζομένων, συνταξιούχων και εκπροσώπων φορέων της Ρόδου, πραγματοποιούνται σήμερα το πρωί, οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις μνήμης και αγώνα της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Η πλειοψηφία και τα περισσότερα σωματεία του Εργατικού Κέντρου (ΕΚ) πραγματοποίησαν συγκέντρωση και συμβολική εκδήλωση στο κέντρο της πόλης τιμώντας και την ημέρα αλλά και διεκδικώντας την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας με μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ το ΠΑΜΕ και ο σύλλογος ιδιωτικών υπαλλήλων πραγματοποίησε συγκέντρωση έξω από το κτιριακό συγκρότημα του Εργατικού Κέντρου.

Μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΕΚ Ρόδου, Παναγιώτης Εγγλέζος, σημείωσε ότι ο αγώνας για την κατάκτηση των εργασιακών δικαιωμάτων είναι διαρκής και ότι κανείς δεν πρέπει να εφησυχάζει. «Η φετινή Πρωτομαγιά, είναι ημέρα ευθύνης και συνέχειας των αγώνων» σημείωσε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου.

Αντίστοιχα, το σωματείο ιδιωτικών υπαλλήλων, με κεντρικό σύνθημα «Οι ανάγκες των εργαζομένων μπροστά - Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε και τα σπασμένα των πολέμων τους» πραγματοποίησε αντίστοιχη εκδήλωση με την συμμετοχή εργαζομένων και συνταξιούχων.

Σε μήνυμά του ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «τίποτα στέρεο δεν χτίζεται χωρίς κοινωνική συνοχή και εργασιακή ειρήνη. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε μια υγιή κοινωνία και μια οικονομία που ωφελεί, χωρίς αποκλεισμούς. Κάθε εποχή φέρνει τις δικές της προκλήσεις. Οι μάχες αλλάζουν μορφή, όμως δεν σταματούν ποτέ. Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, οφείλουμε να θυμόμαστε πως καμία τεχνολογία δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανθρώπινη ψυχή και τον κόπο. Το μέλλον είναι και θα παραμείνει ο άνθρωπος.

Ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, επίσης τονίζει στο μήνυμά του, ότι «η Πρωτομαγιά μάς θυμίζει ότι τίποτα δεν χαρίζεται αν δεν το διεκδικήσουμε και ότι η στήριξη των εργαζομένων κάθε μέρα σε κάθε θέση, σε κάθε τομέα, σε κάθε επιχείρηση, στον τουρισμό μας, αλλά και μέσα στον δήμο είναι προτεραιότητα. Είναι η δέσμευσή μου ότι θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για καλύτερες συνθήκες και ίσες ευκαιρίες για όλους. Η κοινωνική συνοχή χτίζεται κάθε μέρα, με σεβασμό στον κόπο του άλλου. Ξέρω καλά πως χωρίς αγώνα δεν υπάρχει δικαιοσύνη και χωρίς δικαιοσύνη δεν πάμε πουθενά. Ο δήμος μας είναι και θα παραμείνει η δική σας φωνή. Σήμερα τιμούμε τον κόπο σας, τιμούμε την προσπάθεια κάθε εργαζόμενου που κρατάει τη Ρόδο μας όρθια».

Με κατάθεση στεφάνων στο μνημείο για τους νεκρούς της εργατικής τάξης, που βρίσκεται στον αύλειο χώρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, τίμησαν φορείς, σωματεία και εργαζόμενοι, την εργατική Πρωτομαγιά.

Με σύνθημα ότι απαιτούνται αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας αλλά και μέτρα για την ακρίβεια, οι παρευρισκόμενοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ΕΚΗ και της ΑΔΕΔΥ, τιμώντας όπως τόνισαν τους αγώνες της εργατικής τάξης. Επίσης στην Πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στην οποία συμμετείχαν συνδικαλιστικά σωματεία και συνδικάτα, σύλλογοι , επαγγελματικοί και κοινωνικοί φορείς όπως και συλλογικότητες. Αμέσως μετά τη συγκέντρωση, πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

