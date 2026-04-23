Ο 27χρονος νοσηλεύεται στο γενικό νοσοκομείο Ρεθύμνου σε σταθερή κατάσταση.

Σοκ προκάλεσε το περιστατικό που σημειώθηκε σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Αποκόρωνα Χανίων όταν 27χρονος εργαζόμενος κατέρρευσε αιφνιδίως λόγω ανακοπής καρδιάς.

Ο νεαρός, υπήκοος Πακιστάν, βρισκόταν στον χώρο της πισίνας όταν έχασε τις αισθήσεις του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διευκρινιστεί τα αίτια. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με πλήρωμα ασθενοφόρου από το Κέντρο Υγείας Βάμου να φτάνει γρήγορα στο σημείο και να του παρέχει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας να τον επαναφέρει στη ζωή σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, έχοντας ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο.

Στο μεταξύ για το συμβάν δεν είχε ενημερωθεί το σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων με τον πρόεδρο, Μανώλη Μπαμιάκη να παρατηρεί ότι δεν υπάρχει κάποιος ελεγκτικός μηχανισμός που να μπορεί να επιτηρεί τις συνθήκες πρόσληψης, εργασίας και διαμονής των μετακλητών από τρίτες χώρες, οι οποίοι αυξάνονται ραγδαία στα ξενοδοχεία των Χανίων. «Επίσης δυστυχώς πάρα πολλά ατυχήματα ακόμα και σοβαρά, δεν δηλώνονται όπως πρέπει μετά από ιδιωτικές διευθετήσεις που κάνουν οι εργαζόμενοι με τους ξενοδόχους» σημειώνει ο κ. Μπαμιάκης.