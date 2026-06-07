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Άλλο ένα πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ.

Άλλη μια δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας (ΜΑRC στο «Πρώτο Θέμα») φέρνει το ΠΑΣΟΚ τέταρτο κόμμα, έστω και με μικρή διαφορά από το τρίτο, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού.

Όλες οι μετρήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο δεκαήμερο φέρουν το ΠΑΣΟΚ να παλεύει για την τρίτη θέση και τον επικεφαλής του πολύ χαμηλά στην πρωθυπουργησιμότητα αλλά και στη δημοτικότητα.

Τι θα πράξει τώρα η Χαριλάου Τρικούπη;

Θα καταγγείλει όλες τις δημοσκοπήσεις; Ή θα παραμείνει μόνο στην καταγγελία της για την OPINION και τον Ζαχαρία Ζούπη;

Η απώλεια της ψυχραιμίας δεν είναι ποτέ καλός σύμβουλος.

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Β.Σκ.