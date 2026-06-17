«Δεν προλαμβάνουμε καταστάσεις στην Ελλάδα. Αργά ή γρήγορα θα υπάρξει ανάγκη συνεργασίας», είπε η Λούκα Κατσέλη.

Η Λούκα Κατσέληπροτείνει τη συμπόρευση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. «Θα χρειαστεί να γίνει ούτως ή άλλως», είπε μιλώντας στο MegaNews και αναρωτήθηκε: «Γιατί να μην προετοιμαστεί αυτή η προσέγγιση νωρίς και η συμπόρευση αυτή να γίνει με όποιον καλύτερο τρόπο υπάρχει;»

Η πρώην υπουργός τόνισε, παράλληλα, ότι θα μπορούσε η ίδια να βοηθήσει σε προγραμματικές συγκλήσεις. «Αυτός είναι ο ρόλος μου», είπε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά τα όσα είπε η Λούκα Κατσέλη:

«Δεν σκέφτομαι ποτέ θέματα προσώπων. Η κάθε εποχή γεννά τους ηγέτες της. Αυτή τη στιγμή είναι μια στιγμή πολιτικών και η σκέψη μας πρέπει να είναι πώς μπορεί να φτιαχτεί το πολιτικό όχημα. Η δική μου άποψη ήταν και παραμένει για μια συμπόρευση των δύο. Θα χρειαστεί να γίνει ούτως ή άλλως. Θα υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης; Αυτό είναι το ερώτημα. Με τα σημερινά δεδομένα όχι. Θα δοθεί εντολή στο δεύτερο κόμμα, όποιο κι αν είναι, σχηματισμού κυβέρνησης. Άρα θα πρέπει να γίνει προσέγγιση. Γιατί να μην προετοιμαστεί αυτή η προσέγγιση νωρίς και η συμπόρευση αυτή να γίνει με όποιον καλύτερο τρόπο υπάρχει; Το βλέπουμε μπροστά μας. Δεν προλαμβάνουμε καταστάσεις στην Ελλάδα. Αργά ή γρήγορα θα υπάρξει ανάγκη συνεργασίας. Θα μπορούσα να βοηθήσω σε προγραμματικές συγκλήσεις. Αυτός είναι ο ρόλος μου».

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