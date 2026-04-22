Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε το απόγευμα της Τετάρτης (22/04) η πτώση ενός άνδρα στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά.

Όπως μεταδίδει το zarpanews.gr, πρόκειται για έναν Γερμανό τουρίστα, ο οποίος έχασε την ισορροπία του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και να έπεσε στα βράχια.

Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν δύο οχήματα με έξι πυροσβέστες, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, φέροντας ελαφρά τραύματα στο πόδι και το κεφάλι.

Δείτε βίντεο από τον απεγκλωβισμό

{https://www.youtube.com/watch?v=Tff52wTCqzY}