Ο 59χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας στο Λιτόχωρο και από εκεί παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον διακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις και νοσηλεία.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης και μεταφοράς ενός 59χρονου Τσέχου υπηκόου, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στον Όλυμπο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας τραυματίστηκε έπειτα από πτώση στη θέση «Λούκι» του Μύτικα, μία από τις πλέον απαιτητικές διαδρομές του βουνού. Αρχικά μεταφέρθηκε από προσωπικό του καταφυγίου στο Καταφύγιο Κάκκαλος, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες μέχρι να οργανωθεί η επιχείρηση αεροδιακομιδής.

Με εντολή της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ελικόπτερο, το οποίο απογειώθηκε από τη Θεσσαλονίκη μεταφέροντας ιατρικό προσωπικό. Στη συνέχεια παρέλαβε ομάδα πυροσβεστών από το Λιτόχωρο και κατευθύνθηκε στο ελικοδρόμιο του καταφυγίου, όπου επιβιβάστηκε ο τραυματίας.

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