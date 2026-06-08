Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα της εξέτασης στην Οικονομία ανακοινώθηκαν, οι απαντήσεις στο Dnews από το Φροντιστήριο ΜΕΘΟΔΙΚΟ.

Στο μάθημα της Οικονομίας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ (Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) στο πλαίσιο των Πανελληνίων 2026.

Πανελλήνιες 2026: Πώς εξετάζονται οι υποψήφιοι στην Οικονομία

Η εξέταση του μαθήματος «Οικονομία» της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, περιλαμβάνει τέσσερις (4) ομάδες ερωτήσεων:

α) Η πρώτη αποτελείται από ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους.

β) Η δεύτερη αποτελείται από μία ερώτηση με την οποία ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι υποψήφιοι/ες.

γ) Η τρίτη αποτελείται από μία άσκηση, η οποία απαιτεί την εφαρμογή τύπων, νόμων ή αρχών για την εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων. Η άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

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δ) Η τέταρτη αποτελείται από ένα πρόβλημα, το οποίο απαιτεί την ικανότητα συνδυασμού γνώσεων για τον υπολογισμό, τη συσχέτιση και αξιολόγηση οικονομικών

μεγεθών. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 25% σε καθεμία από τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους/στις υποψηφίους/ες γραπτώς.

Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα θέματα που εξετάζονται σήμερα στην Οικονομία

Λίγο μετά τις 10 το πρωί δημοσιεύτηκαν στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας τα θέματα στην Οικονομία

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Πανελλήνιες 2026: Όλα τα θέματα και οι απαντήσεις στην Οικονομία από το Μεθοδικό

Το Dnews συμμεριζόμενο το μεγάλο ενδιαφέρον μαθητών,γονέων και καθηγητών για την αμεσότερη και την έγκυρη ενημέρωση για τα Θέματα και τις Απαντήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΜΕΘΟΔΙΚΟ, καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων θα σας προσφέρει την πληρέστερη ενημέρωση.

Με την ανακοίνωση των θεμάτων στην Οικονομία από το Υπουργείο Παιδείας, στο Dnews τα δημοσιεύουμε σε πρώτο χρόνο και εν συνεχεία θα δημοσιεύσουμε τις απαντήσεις. Θα υπάρξει ενδελεχής αξιολόγηση και σχολιασμός των θεμάτων, θα αναφερθούμε στα δύσκολα σημεία της εξέτασης και θα έχουμε αναλυτικές απαντήσεις από το φροντιστήριο Μεθοδικό.

ΜΕΘΟΔΙΚΟ για Αρχές Οικονομικής Θεωρίας: Αυξημένης δυσκολίας τα θέματα με έμφαση σε συνδυαστικές ασκήσεις

Με την ανακοίνωση των θεμάτων στην Οικονομία για τις Πανελλήνιες 2026 ΓΕΛ, από πλευράς Φροντιστηρίου Μεθοδικό σημειώνεται ότι «τα σημερινά θέματα στο μάθημα της Οικονομίας είναι ελαφρώς αυξημένης δυσκολίας σε σχέση με πέρυσι, καλύπτουν όλη την ύλη τόσο στη μικροοικονομία, όσο και στην μακροοικονομία και έχουν πολύ καλή διαβάθμιση δυσκολίας ακολουθώντας το μοτίβο των τελευταίων ετών όσο αφορά των συνδυασμό κεφαλαίων στις ασκήσεις (Θέμα Γ και Δ). Εκτός από τα τελευταία ερωτήματα του Θέματος Δ που απαιτούν πολύ καλή και προσεκτική ανάγνωση των δεδομένων στις εκφωνήσεις οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές δεν αναμένεται να δυσκολευτούν ιδιαίτερα.»

Οικονομία: Θέματα με υψηλότερο βαθμό δυσκολίας από ό,τι συνήθως που «ανεβάζουν» τον πήχη και απαιτούν συνδυαστική σκέψη

Ο Γιώργος Καμαρινός (economics.edu.gr), Οικονομολόγος, Εκπαιδευτικός και Συγγραφέας μέσω του Dnews σχολιάζοντας τα θέματα σημειώνει ότι «κάλυπταν ένα μεγάλο τμήμα της εξεταστέας ύλης, είχαν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά και απαιτούσαν πολύ καλή προετοιμασία. Ανάμεσα στα ζητούμενα που τέθηκαν στα τέσσερα θέματα, υπήρξαν κάποια που με βάση τη δομή τους ή το περιεχόμενό τους, είτε τέθηκαν πρώτη φορά, είτε έχουν ζητηθεί λίγες φορές στο παρελθόν. Υπήρξε διαβαθμισμένη δυσκολία στα θέματα, ενώ οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές δεν θα δυσκολευτούν ιδιαίτερα.»