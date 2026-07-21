Οι τράπεζες εκτιμούν ότι η ίδια εικόνα θα διατηρηθεί και κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Χωρίς ουσιαστικές μεταβολές στη ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις και νοικοκυριά ολοκληρώθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Σταθερά παρέμειναν, σε γενικές γραμμές, και τα πιστοδοτικά κριτήρια των τραπεζών, με τις εκτιμήσεις για το τρίτο τρίμηνο να μην προδιαγράφουν σημαντικές αλλαγές. Σε ό,τι αφορά τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, τα κριτήρια χορήγησης δανείων παρέμειναν αμετάβλητα σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του έτους, εξέλιξη που ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν καταγραφεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι η ίδια εικόνα θα διατηρηθεί και κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Αμετάβλητοι παρέμειναν και οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, η συνολική ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια δεν παρουσίασε μεταβολή, παρά την αύξηση που καταγράφηκε στη ζήτηση από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως για τη χρηματοδότηση πάγιων επενδύσεων. Για το τρίτο τρίμηνο του έτους, οι τράπεζες αναμένουν ότι η συνολική ζήτηση δανείων από τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη. Σταθερή σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο διατηρήθηκε επίσης η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στη χρηματοδότηση των νοικοκυριών. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, τα κριτήρια χορήγησης τόσο στεγαστικών όσο και καταναλωτικών δανείων παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, ενώ οι τράπεζες αναμένουν ότι δεν θα υπάρξουν μεταβολές ούτε κατά το τρίτο τρίμηνο. Οι συνολικοί όροι χορήγησης στεγαστικών δανείων παρουσίασαν πάντως ορισμένες μεταβολές, οι οποίες αποδίδονται κυρίως σε προσαρμογές όρων που δεν σχετίζονται με τα επιτόκια. Αντίθετα, οι όροι χορήγησης καταναλωτικών και λοιπών δανείων παρέμειναν αμετάβλητοι.

Στο μέτωπο της ζήτησης, τόσο τα στεγαστικά όσο και τα καταναλωτικά δάνεια κινήθηκαν σε σχεδόν αμετάβλητα επίπεδα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, τάση που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζών, αναμένεται να συνεχιστεί και στο τρίτο τρίμηνο. Τέλος, η αναλογία των αιτήσεων για στεγαστικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, ενώ στα καταναλωτικά δάνεια το ποσοστό των απορρίψεων δεν παρουσίασε μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.