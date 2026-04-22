Σε κατάσταση οξείας μέθης κατέληξε στο νοσοκομείο ένας 14χρονος στα Ιωάννινα έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ και κάνναβης.
Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ο ανήλικος βρισκόταν στο σπίτι ενός 20χρονου, όταν κάτω από συνθήκες που είναι ακόμη υπό διερεύνηση, κατέρρευσε. Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Η υπόθεση έφτασε στα χέρια της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, η οποία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις. Πιο συγκεκριμένα, συνελήφθη ο 20χρονος που βρισκόταν με τον ανήλικο, η μητέρα του 14χρονου αλλά και ο ίδιος ο ανήλικος.
Ο 20χρονος ημεδαπός διώκεται για έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από το αλκόολ, ενώ η μητέρα για παραμέληση της εποπτείας του. Σε βάρος του 14χρονου ασκήθηκε δίωξη για χρήση ναρκωτικών ουσιών.
Η υπόθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο το τεράστιο ζήτημα της ευκολίας πρόσβασης των ανηλίκων σε αλκοόλ και ουσίες, αλλά και την ευθύνη του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος.