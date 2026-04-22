Στο προσκήνιο επανέρχεται η πρόσβαση των ανηλίκων σε αλκοόλ και ναρκωτικά, έπειτα από το περιστατικό στα Ιωάννινα.

Σε κατάσταση οξείας μέθης κατέληξε στο νοσοκομείο ένας 14χρονος στα Ιωάννινα έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ και κάνναβης.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ο ανήλικος βρισκόταν στο σπίτι ενός 20χρονου, όταν κάτω από συνθήκες που είναι ακόμη υπό διερεύνηση, κατέρρευσε. Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η υπόθεση έφτασε στα χέρια της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, η οποία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις. Πιο συγκεκριμένα, συνελήφθη ο 20χρονος που βρισκόταν με τον ανήλικο, η μητέρα του 14χρονου αλλά και ο ίδιος ο ανήλικος.

Ο 20χρονος ημεδαπός διώκεται για έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από το αλκόολ, ενώ η μητέρα για παραμέληση της εποπτείας του. Σε βάρος του 14χρονου ασκήθηκε δίωξη για χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Η υπόθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο το τεράστιο ζήτημα της ευκολίας πρόσβασης των ανηλίκων σε αλκοόλ και ουσίες, αλλά και την ευθύνη του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος.