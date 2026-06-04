Οι δύο δράστες εξαπατούσαν πολίτες στη Νάξο με πρόσχημα την καταγραφή κοσμημάτων και τιμαλφών για φορολογικούς λόγους.

Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι Αρχές στη Νάξο την Τετάρτη (03/06), οι οποίοι κατηγορούνται για απάτες σε βάρος πολιτών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για έναν 31χρονο και μία 22χρονη. Ως προς τη δράση τους, ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους προσποιούμενος τον υπάλληλο λογιστικού γραφείου καλούσε τηλεφωνικά διάφορους πολίτες καταφέρνοντας να πείσει τέσσερις συνολικά γυναίκες από το νησί της Νάξου, να παραδώσουν κοσμήματα που φύλασσαν στο σπίτι τους σε υποτιθέμενο «συνάδελφο» του, με τον οποίον συναντήθηκαν σε προκαθορισμένο σημείο, προκειμένου να τα καταγράψει και να αποφύγουν τη φορολόγηση τους.

Αρχικά εντοπίσθηκε ο 31χρονος και στη συνέχεια, με τη συνδρομή της Λιμενικής Αρχής Πάρου, η 22χρονη η οποία είχε επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά.

Τα αφαιρεθέντα τιμαλφή που βρέθηκαν στην κατοχή τους, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους δικαιούχους. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.