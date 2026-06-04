Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Από την επιχείρηση στο Μενίδι βεβαιώθηκαν και δεκάδες παραβάσεις του ΚΟΚ

Ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (03/06) σε οικισμούς του Μενιδίου, με σκοπό την αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, έγιναν επτά συλλήψεις για ρευματοκλοπή και τροχονομικές παραβάσεις του ΚΟΚ.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ελέγχων βεβαιώθηκαν 25 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και προστατευτικού κράνους, έλλειψη δελτίου ΚΤΕΟ και άλλες παραβάσεις. Επιπλέον, αφαιρέθηκαν έξι άδειες κυκλοφορίας και πέντε άδειες οδήγησης.

{https://www.youtube.com/watch?v=WxHUN19AROY&t}

Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 1.806 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, καθώς και αστυνομικού σκύλου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.