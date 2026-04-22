Συλλογικότητες και κάτοικοι καταγγέλλουν τον δήμο Γαύδου - Τι απαντά η δήμαρχος

Σφοδρές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι εικόνες με διμοιρίες των ΜΑΤ στη Γαύδο, μετά από απόφαση κατεδάφισης καλυβιών στο δάσος του Λαυρακά.

Χρήστες στα social media, καταγγέλλουν τον Δήμο Γαύδου ότι προχωρά σε απομάκρυνση/γκρέμισμα καλυβιών σε παραλίες και φυσικές εκτάσεις, επικαλούμενος την «προστασία δάσους» και τον«κίνδυνο πυρκαγιάς» στην παραλία Λαυρακάς.

Ωστόσο, η δήμαρχος κα. Λίλιαν Στεφανάκη μιλώντας αποκλειστικά στο DNews δήλωσε ότι ο δήμος δεν έχει καμία δικαιοδοσία. Αντίθετα, το θέμα αποτελεί απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενώ την επιχείρηση κατεδάφισης εκτελεί ο εργολάβος που έχει αναλάβει το έργο. Όπως διευκρίνισε ο «δήμος είναι αρμόδιος για τις παραλίες, μόνο να τις καθαρίσει κλπ».

Χρήστες στα social media όμως, αναφέρουν ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά νομικό και κοινωνικό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους είναι άστεγοι, ακόμη και δικαιούχοι επιδόματος στέγασης. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν άλλο κατάλυμα και ζουν σε συνθήκες ανάγκης» αναφέρουν για τα άτομα που κατοικούν εκεί. «Το Σύνταγμα (άρθρο 21 παρ. 4) προβλέπει ειδική μέριμνα για τη στέγαση αστέγων. Δεν είναι δυνατόν να διώχνεις ανθρώπους από το μοναδικό τους καταφύγιο χωρίς καμία εναλλακτική πρόνοια».

Σημειώνουν πως μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί δημόσια:

-καμία επίσημη απόφαση με ΑΔΑ (Διαύγεια),

-κανένα έγγραφο που να αναφέρει συγκεκριμένα άρθρα νόμου,

-κανένα σχέδιο κοινωνικής μέριμνας ή φιλοξενίας για τους άστεγους,

-κανένα τεκμηριωμένο σχέδιο πυρασφάλειας ή ουσιαστικής ενημέρωσης επισκεπτών.

Τονίζουν ακόμα ότι υπήρξαν καταγγελίες πως στο παρελθόν έγινε προσπάθεια να κοπεί το επίδομα στέγασης σε κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους και αυτό, σε συνδυασμό με τις σημερινές κατεδαφίσεις, δείχνει μια συνολική κατεύθυνση απομάκρυνσής τους και όχι της «προστασίας περιβάλλοντος».

Οι κάτοικοι της περιοχής καλούν τον δήμο να δώσει στη δημοσιότητα άμεσα την επίσημη διοικητική πράξη που διατάζει τις απομακρύνσεις, τη νομοθεσία, τα μέτρα κοινωνικής προστασίας που προηγήθηκαν και τα πραγματικά μέτρα πυρασφάλειας/ενημέρωσης που εφαρμόστηκαν. «Σε διαφορετική περίπτωση, τίθενται εύλογα ζητήματα καταχρηστικής άσκησης διοικητικής εξουσίας και παραβίασης θεμελιωδών υποχρεώσεων της Πολιτείας απέναντι σε ευάλωτους πολίτες» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Ωστόσο το μεσημέρι της Τετάρτης, όπως φαίνεται και σε σχετικές αναρτήσεις διμοιρία των ΜΑΤ, με εργάτες βρέθηκε στο σημείο για να προχωρήσει στην απομάκρυνση των αστέγων και τις κατεδαφίσεις.

Η επιχείρηση των κατεδαφίσεων ξεκίνησε την Τρίτη, σύμφωνα με τα Χανιώτικα Νέα. Ωστόσο, οι ιθύνοντες βρέθηκαν αντιμέτωποι με την αντίδραση της κοινότητας των ανθρώπων που παραμένουν σε Λαυρακά και Άγιο Ιωάννη και της «Συλλογικότητας για την φροντίδα του φυσικού και κοινωνικού οικοσυστήματος της Γαύδου: Gavdos SeaFront Collective».

Μέλη της «Συλλογικότητας για την φροντίδα του φυσικού και κοινωνικού οικοσυστήματος της Γαύδου, «Gavdos SeaFront Collective», σε ανάρτησή τους έκαναν γνωστό ότι υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση στην περιοχή καθώς έχουν ήδη φτάσει διμοιρίες των ΜΑΤ.

Η συλλογικότητα τονίζει ακόμα ότι «κάποιες και κάποιοι επιλέξαμε να είμαστε εδώ, να υπερασπιστούμε αυτά τα καλυβάκια και αυτόν τον τρόπο ζωής όχι γιατί απλά μας αρέσει να ζούμε έτσι, αλλά γιατί οι εστίες αυτοοργάνωσης και φροντίδας είναι παραδείγματα μιας ζωής ενάντια στον ατομικισμό της εποχής μας, ενάντια στην εμπορευματοποίηση της ίδιας μας της ύπαρξης, ενάντια στην κοινωνία του θεάματος, τον εξευγενισμό και τη λεηλασία της γης. Και πιστεύουμε ότι αυτά τα παραδείγματα είναι απαραίτητα στη σημερινή ασφυκτική συνθήκη της ανθρωπότητας και προσφέρουν έστω μια μικρή ανάσα σε όποια και όποιον έρχεται σε επαφή μαζί τους». Πρόσφατα οι ίδιοι προχώρησαν και σε καθαρισμό των παραλιών από σκουπίδια.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Ιανουάριο υπογράφηκε σύμβαση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για την εκτέλεση του έργου «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών που βρίσκονται σε ζώνες αιγιαλού και παραλίας, σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις περιφέρειας Κρήτης, σε εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάφισης των οικείων Κτηματικών Υπηρεσιών και αποφάσεων κατεδάφισης των αρμόδιων Δασικών Υπηρεσιών».

Σύμφωνα με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, «το έργο αφορά στην υλοποίηση πρωτοκόλλων και αποφάσεων κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών που βρίσκονται αποκλειστικά σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, όπως ζώνες αιγιαλού και παραλίας, καθώς και δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, στο πλαίσιο εφαρμογής της περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας».