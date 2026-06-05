Ερωτήματα προκαλεί η σημερινή αναφορά του Κυριάκου Βελόπουλου στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, μεταξύ 20 και 25 Ιουνίου, κατά τις οποίες, όπως υποστήριξε, ο Ταλ Ντίλιαν αναμένεται να μιλήσει και να πυροδοτήσει εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών.

Η βεβαιότητα με την οποία περιέγραψε τα γεγονότα γεννά εύλογα ερωτήματα για το αν διαθέτει πληροφορίες που δεν είναι γνωστές δημοσίως ή αν πρόκειται απλώς για πολιτική εκτίμηση.

«Δεν μπορεί να κοροϊδεύει ο κύριος Δημητριάδης, ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι τον ελληνικό λαό λέγοντας ότι δεν ήξεραν τον Ντίλιαν. Όλοι ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι και ο Δένδιας γνωρίζει και ο Παναγιωτόπουλος γνωρίζει που πήγαν στα Σκόπια. Πολλοί γνωρίζουν. Απλά εγώ αναμένω τον Ντίλιαν που φαντάζομαι είπε 20 Ιουνίου, 25 θα μιλήσει. Όταν μιλήσει θα σκάσει το απόστημα. Είναι δεδομένο και θα πάνε πολλοί φυλακή. Εγώ περιμένω να μιλήσει ο Ντίλιαν, να κυβερνήσει η Ελληνική Λύση και να βάλω φυλακή πολύ κόσμο. Θα τους βάλω φυλακή. Δεν είμαι ούτε Τσίπρας, ούτε Ανδρουλάκης που στο τέλος θα τους χαρίσουν. Δεν θα χαρίσω σε κανέναν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βελόπουλος.

Τούτων δοθέντων, το ερώτημα κατά πόσο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κάνει μία πρόβλεψη εξαιρετικά υψηλού ρίσκου ή μεταφέρει πληροφόρηση που έχει από άγνωστη πηγή, είναι κάτι που φαίνεται πως θα μας απασχολήσει το προσεχές διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση, όταν ένας πολιτικός αρχηγός μιλά με τόση σιγουριά για επικείμενες αποκαλύψεις που, όπως λέει, θα οδηγήσουν «να σκάσει το απόστημα» και να «πάνε πολλοί φυλακή», γίνεται παράγοντας της εξίσωσης.

Ν.Α.