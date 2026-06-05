«Όσο μου επιτρέπουν οι δυνάμεις μου δεν θα γίνει πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης», είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Για τις δημοσκοπήσεις, το νέο πολιτικό σκηνικό, το κόμμα Σαμαρά μίλησε ο Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας πως η Ελληνική Λύση δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία ούτε με άλλο αρχηγό.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος στην εφ ' όλης της ύλης συνέντευξη στα Παραπολιτικά 90,1 χαρακτήρισε ως «ότι πιο υποκριτικό υπάρχει τον Α. Τσίπρα» καθώς και ότι έχει φτάσει στο pick του κι από εδώ και πέρα θα αρχίσει η κατρακύλα. Όσον αφορά το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Αναλυτικά:

Για τις δημοσκοπήσεις

Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Βγήκε καινούργια «αντιβίωση» σήμερα. Κάθε μέρα δεν παίρνουμε μια δημοσκόπηση, σαν τις αντιβιώσεις έχουν γίνει. 288 δημοσκοπήσεις τα τελευταία 2,5 χρόνια, μια ανά τρεισήμισι μέρες, ποιος τις πληρώνει; 20 εκατομμύρια έχω δει να φεύγουν από το Μαξίμου για δημοσκοπήσεις, δεν μπορούν να τα δώσουν αυτά στους μισθωτούς; 9 εκατομμύρια πήρε μια εταιρεία μόνο. Αν εγώ σου δίνω εκατομμύρια ευρώ έχω κι μια απαίτηση από σένα στην πορεία

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Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τη δεύτερη θέση

Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι στο pick up του, τέλος, αυτό ήτανε από εδώ και πέρα θα αρχίσει η κατρακύλα. Θεωρώ ότι είναι ότι πιο υποκριτικό για το πολιτικό μας σκηνικό ο κ. Τσίπρας. Ένας άνθρωπος που όταν εγώ έλεγα για τα Τέμπη στη Βουλή αυτός γελούσε, ήταν ακόμα αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας λέει ότι παραιτήθηκε πριν από δυο χρόνια, τον Δεκέμβριο του ’25 παραιτήθηκε, όταν ξεκινάς λέγοντας ψέματα… Ήταν τόσα χρόνια βουλευτής και δεν έκανε ούτε μια ερώτηση, δεν μίλησε ποτέ. Μιλάμε για υποκριτές και ψεύτες επιμένω σε αυτό.

Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Που βρήκε ο κ.Τσίπρας τα λεφτά για να κάνει το κόμμα; Αυτές οι εκδηλώσεις που έχει κάνει δεν είναι των 10-20 χιλιάδων. Είναι έντιμος, στα κότερα της Παναγοπούλου με τα πούρα όταν ο λαός ήταν στα μνημόνια. Έντιμος, ακυρώνεις ένα δημοψήφισμα δημοκρατικό. Έντιμος, προδίδεις την Μακεδονία. Κρίθηκε, να πάει σπίτι του γιατί ξανάρχεται;

Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ντρέπεται ο κ. Τσίπρας που βάζει πρώην υποδιοικητή της ΕΥΠ, είναι δυνατόν κόμματα να χρησιμοποιούν υποδιοικητές και διοικητές της ΕΥΠ ως πολιτικά πρόσωπα; Αυτός είναι ο άνθρωπος που προασπίζεται τα εθνικά μου συμφέροντα, ξέρει μυστικά και τον παίρνω και μου υπογράφει τη διακύρηξη! Αυτά δεν είναι πολιτική, αυτά είναι κανονικό τσίρκο

Για τη Μαρία Καρυστιανού

Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Πρόγραμμα έχει; Τι εκπροσωπεί; Για να κάνω έναν πολιτικό σχολιασμό πρέπει να ξέρω τι πρόγραμμα έχεις, εδώ βλέπω έναν χυλό. «Είμαι και με τον γάμο των ομοφυλοφίλων είμαι και εναντίον των αμβλώσεων» πως δένονται αυτά στο μυαλό ενός ανθρώπου δεν το καταλαβαίνω. Να δω τι πρόγραμμα έχουν, που δεν έχει κανένας πρόγραμμα ψάχνω να βρω τα προγράμματα τους για γέλια είναι όλοι τους. Αυτό είναι το πιο pick που μπορεί να υπάρξει της κας Καρυστιανού.

Για το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά

Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Πήγε κι έκανε τον αντιρατσιστικό νόμο, ισλαμοφοβία και ομοφοβία, δεν έβαλε την ελληνοφοβία μέσα τι δεξιός; Πόθεν δεξιός όταν προστατεύεις όλες τις άλλες μειονότητες. Μου λέτε ότι ο Σαμαράς είναι δεξιός, δεξιός είναι ένα σχήμα λόγου το οποίο να το συζητήσουμε, το ίδιο δεξιός είναι ο Αδ.Γεωργιάδης. Δεξιός είναι ο Αδ.Γεωργιάδης; δεν ξέρει τι είναι ο άνθρωπος. Ο Αδ. Γεωργιάδης δεν ξέρει τι είναι τι μια μέρα δηλώνει δεξιός την άλλη δηλώνει κεντρώος, την άλλη δηλώνει αριστερός ότι θέλεις είναι. Πολιτικός χαμαιλεντισμός είναι ο Αδ. Γεωργιάδης, ο ορισμός είναι.

Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ας το κάνει το κόμμα ο κ. Σαμαράς, την ΝΔ θα ενοχλήσει, αυτή θα «γρατζουνίσει». Θα της φύγει και η τελευταία ικμάδα, η τελευταία λεπτομέρεια της δήθεν δεξιάς αντίληψης. Είναι ένας πολιτικός ρεβανσισμός, ως ένα βαθμό μπορώ να το ακούσω δεν μπορώ να το δεχτώ γιατί έχω μια άλλη άποψη κλείνεις ένα κύκλο, φεύγεις. Πας σπίτι σου.

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη

Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι πολιτικό όν ο κ. Ανδρουλάκης. Άλλο να είσαι από μικρό παιδί με τον ομφάλιο λώρο συνδεδεμένος με τον κρατικό μισθό κι άλλο να είσαι πολιτικό όν. Το πολιτικό όν είναι σκέψη δεν είναι συμπεριφορά μόνο. Ο Ανδρουλάκης έκανε τρομακτικά λάθη. Τον άκουγα τρία χρόνια συνεχώς να βρίζει εμάς, και του έλεγα «ο αντίπαλος είναι εδώ, κάνεις λάθος θα έρθει η ώρα που θα σε στύψουν σαν την λεμονόκουπα» και το έκαναν τώρα.

ΔΗΜ: Τώρα με τον Μητσοτάκη ασχολείται

Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αργά είναι, τον στρίμωξαν.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι ο Κυρ. Μητσοτάκη θα ξαναγίνει πρωθυπουργός

Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν πρόκειται να ξαναγίνει πρωθυπουργός

ΔΗΜ: Η ΝΔ μπορεί να είναι στην επόμενη διακυβέρνηση της χώρας;

Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Με το ΠΑΣΟΚ ή τον Τσίπρα κυρίως, ναι. Με την Ελληνική Λύση ξέχασέ το, ούτε να το συζητάμε. Όσο μου επιτρέπουν οι δυνάμεις μου δεν θα γίνει πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης.

Ερωτηθείς αν θα μπορούσε η Ελληνική Λύση να συνεργαστεί με άλλο αρχηγό της ΝΔ

Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι γιατί δεν τους εμπιστεύομαι.

Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ. Τσίπρας επανήλθε στην πολιτική ζωή του τόπου για να τελειώσει η συμφωνία με το Αιγαίο. Παιδί των Αμερικανών είναι, αν δεν έπαιρνε το yes από τους Αμερικανούς δεν θα ήταν πρόεδρος στα Βορειοδυτικά Βαλκάνια τον έβαλαν εκξί από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ποιος τον έβαλε εκεί; Η κα Μπακογιάννη, ΝΔ -Λαϊκό Ευρωπαϊκό Κόμμα, Σοσιαλιστές και Αριστεροί όλοι μαζί τον βάλανε εκεί, είναι άνθρωπος των Αμερικανών. Αυτός ο άνθρωπος των Αμερικανών αν θα επανέλθει, δεν είναι εύκολο να επανέλθει σε μια συγκυβέρνηση;

ΔΗΜ: Με ποιον πρωθυπουργό;

Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τον κ. Δένδια αφού όλο το σύστημα τον χαϊδεύει. Και είναι πολύ έξυπνη η κίνηση του Δένδια δεν τα βάζει ποτέ με το Κέντρο και την Αριστερά, τους χαϊδεύει συνεχώς. Ο Δένδιας βλέπει μακριά , σου λέει «αν θα γίνω πρωθυπουργός ή αν θα γίνω πρόεδρος της ΝΔ θα συγκυβερνήσω με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με κάποιο αριστερό κόμμα για αυτό δεν τα βάλει ποτέ μα ποτέ με την Αριστερά. Θέλει να είναι ατσαλάκωτος, στυλ Αβραμόπουλου. Στο μυαλό του έχει ο Δένδιας να κυβερνήσει

Για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη

Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ο άνθρωπος έκλεισε το επάγγελμα των ταξιτζήδων, τους διέλυσε τους ανθρώπους για να κάνει το χατίρι σε μια πολυεθνική εταιρεία, τι καλός πολιτικός; Τον άκουγα προεκλογικά που έλεγε ότι έχει δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα και μάθαμε αργότερα ότι ο ιδιωτικός τομέας ήταν η εταιρεία που είχε κάνει η ΝΔ για να κάνει την ομάδα αλήθειας, αυτό είναι εργασία; Συνειδητά λέει ψέματα και βγαίνει τώρα να γίνει και γραμματέας του κόμματός τους. Αυτή είναι η ΝΔ; Σάπια μέχρι το μεδούλι

Για την Ελληνική Λύση

Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα γίνουμε κυβέρνηση. Μόνοι μας. Οι μόνοι αυτοδύναμοι είμαστε εμείς γιατί έχετε έναν πρόεδρο ο οποίος κάθε μέρα είμαι εκεί, είμαι αυτοδημιούργητος, δεν είμαι παιδί του κομματικού σωλήνα και δεν με σπρώχνουνε οι ολιγάρχες.

Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Το δίλημμά των επόμενων εκλογών δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος, είναι τεμπέληδες ή εργατικοί. Αποτυχημένοι ή πετυχημένοι. Τι δουλειά έκανε ο Μητσοτάκης, που εργάστηκε αυτός ο έντιμος Τσίπρας; Που έχει ο Ανδρουλάκης ένσημα;

Ερωτηθείς αν είναι ρωσόφιλος

Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ούτε Γερμανόφιλος είμαι, ούτε Κινεζόφιλος είμαι, ούτε Αμερικανόφιλος ούτε Ρωσόφιλος. Θεωρώ ότι ο πολιτικός που έχει μια θέση ευθύνης, γιατί είναι θέση ευθύνης να είσαι πρόεδρος ενός κόμματος, πρέπει στο μυαλό του να έχει το εξής, ότι δεν υπάρχουν φιλίες, υπάρχουν μόνο συμφέροντα. Η φιλοσοφία μου είναι ότι ανήκουμε εκεί που είναι το εθνικό μας συμφέρον είτε αυτό είναι Ευρώπη είτε αυτό είναι Κίνα είτε είναι Ρωσία. Με την Ρωσία γιατί να χαλαστούμε, γιατί να κάνουμε «πόλεμο»; Δεν μπορεί με μικρή χώρα να κάνει πόλεμο με μια ισχυρή χώρα με την οποία εξαρτάται ενεργειακά.

Για την Αφροδίτη Λατινοπούλου

Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ στους αδυνάμους δεν επιτίθομαι ονομαστικά, στον ισχυρό Μητσοτάκη επιτίθομαι. Εχθρός μου είναι ο Μητσοτάκης. Κρίμα είναι να χτυπάς ένα κόμμα του 3 και του 2%.

Για την υπόθεση των υποκλοπών

Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν μπορεί να κοροϊδεύει ο κ. Δημητριάδης, ο κ. Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι τον ελληνικό λαό λέγοντας ότι δεν ξέρανε τον Ντίλιαν. Πολλοί γνωρίζουνε, απλά εγώ αναμένω τον Ντίλιαν να μιλήσει, όταν μιλήσει θα σκάσει το απόστημα και θα πάνε πολλοί φυλακή. Εγώ περιμένω να μιλήσει ο Ντίλιαν, να κυβερνήσει η Ελληνική Λύση και να βάλω φυλακή πολύ κόσμο.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι όλες οι υποθέσεις των βουλευτών ίδιες, η υπόθεση του Μηταράκη είναι για γέλια απλά αυτή η ιστορία ήταν ένα λάθος που έκανε η ευρωπαία εισαγγελέας που βιάστηκε με συνέπεια τώρα να φαίνεται ότι και οι υπόλοιποι είναι αθώοι. Δεν είναι αθώοι. Έγινε Γαλάζια Κρήτη με τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για τα ποσοστά της Ελληνικής Λύσης

Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν πιστεύω τις δημοσκοπήσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε 13 με 14%. Ο στόχος μας είναι να είμαστε δεύτερο κόμμα.

Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Ανδρουλάκης έχει κάνει φοβερά λάθη. Δεν το ‘χει δεν είναι βαρύ πολιτικό όν, δεν έχει και καλούς συνεργάτες απ’ ότι βλέπω με συνέπεια να οδηγείται σε συνεχή λάθη άρα αν στις πρώτες εκλογές βγει τρίτο κόμμα είναι βέβαιο ότι θα τον φάνε.

Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δώστε μου τη δύναμη να είμαι αυτοδύναμος, αν δεν είμαι θα δούμε πάντως δεν συνεργάζομαι με κανέναν τους. Είναι βουτηγμένοι στα σκάνδαλα και τη διαφθορά.