Οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι οι αναφορές του κ. Βελόπουλου συνοδεύτηκαν από συκοφαντικού χαρακτήρα σχόλια και προειδοποιήσεις προς όσους συμμετέχουν στους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Δημοσίου.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στις ΔΟΥ Νομών Αττικής και Κυκλάδων στρέφεται κατά του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, με αφορμή δηλώσεις του σε τηλεοπτική εκπομπή, κάνοντας λόγο για στοχοποίηση και απειλές εις βάρος των εργαζομένων στις φορολογικές υπηρεσίες.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις δεν αφορούν τους υπαλλήλους που υπηρετούν στις οικονομικές υπηρεσίες, αλλά αντανακλούν, όπως αναφέρει, τις πολιτικές απόψεις και τη στάση του πολιτικού αρχηγού απέναντι στους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι οι αναφορές του κ. Βελόπουλου για τους φορολογικούς ελέγχους συνοδεύτηκαν από συκοφαντικού χαρακτήρα σχόλια και προειδοποιήσεις προς όσους συμμετέχουν στους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Δημοσίου.

Ο Σύλλογος σημειώνει ότι οι φορολογικοί έλεγχοι αποτελούν μέρος συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών και υπογραμμίζει ότι οι εργαζόμενοι εφαρμόζουν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, χωρίς να καθορίζουν οι ίδιοι τις σχετικές πολιτικές. Παράλληλα, η ανακοίνωση ασκεί κριτική στη διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε δημόσια αντίδραση απέναντι σε όσα χαρακτηρίζει ως ευθεία στοχοποίηση των εργαζομένων.

Ο Σύλλογος εκφράζει την άποψη ότι η απουσία παρέμβασης εντείνει την ανησυχία για τις συνθήκες υπό τις οποίες καλούνται να ασκούν τα καθήκοντά τους οι υπάλληλοι των φορολογικών υπηρεσιών. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν ακόμη ότι προτίθενται, σε συνεννόηση με την Ομοσπονδία τους, να διαβιβάσουν την υπόθεση στις εισαγγελικές αρχές, ζητώντας τη διερεύνηση των δημόσιων δηλώσεων που θεωρούν απειλητικές. Όπως αναφέρεται στο κείμενο, ο Σύλλογος εκτιμά ότι δημόσιες τοποθετήσεις αυτού του περιεχομένου ενδέχεται να δημιουργήσουν κλίμα πίεσης ή και κινδύνους για εργαζομένους που διενεργούν ελέγχους στο πλαίσιο των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.