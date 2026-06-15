Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής της εγκυκλίου αφορά έναν ιδιοκτήτη εισαγόμενου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, στον οποίο το τελωνείο είχε επιβάλει συμπληρωματικό τέλος ταξινόμησης επειδή έκρινε ότι το αρχικό ποσό είχε υπολογιστεί λανθασμένα.

Στην κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 28/2026 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εκδίδοντας εγκύκλιο με οδηγίες προς τις τελωνειακές αρχές για τον τρόπο προσδιορισμού του ιστορικού τέλους ταξινόμησης σε περιπτώσεις συμμόρφωσης με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Η γνωμοδότηση έχει γίνει αποδεκτή από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η οποία εκδόθηκε στις 12 Ιουνίου 2026, στόχος είναι να διασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή των κανόνων κατά τον επαναπροσδιορισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης οχημάτων, όταν αυτό επιβάλλεται μετά από δικαστική κρίση. Το πεδίο εφαρμογής αφορά τόσο τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές όσο και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στις σχετικές διαδικασίες.

Η εγκύκλιος βασίζεται στην υπ’ αριθμ. 4953/2022 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία ακυρώθηκε πράξη συμπληρωματικής χρέωσης τέλους ταξινόμησης και η υπόθεση αναπέμφθηκε στην αρμόδια τελωνειακή αρχή για νέο προσδιορισμό του οφειλόμενου ποσού. Με αφορμή την υπόθεση αυτή, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ομόφωνα ότι ο υπολογισμός του ιστορικού τέλους ταξινόμησης πρέπει να γίνεται με βάση τις ουσιαστικές διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο τελωνισμού του οχήματος και όχι σύμφωνα με μεταγενέστερο νομοθετικό καθεστώς.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι αρμόδια για τον σχετικό υπολογισμό είναι η τελωνειακή αρχή στην οποία είχε αρχικά υποβληθεί το τελωνειακό παραστατικό για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης, προσδιορίζοντας με σαφήνεια την ευθύνη εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής της εγκυκλίου αφορά έναν ιδιοκτήτη εισαγόμενου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, στον οποίο το τελωνείο είχε επιβάλει συμπληρωματικό τέλος ταξινόμησης επειδή έκρινε ότι το αρχικό ποσό είχε υπολογιστεί λανθασμένα. Ο ιδιοκτήτης προσφεύγει στα δικαστήρια και το Διοικητικό Πρωτοδικείο ακυρώνει την πράξη, διατάσσοντας τον επαναπροσδιορισμό του τέλους.

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Με βάση τη νέα εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, όταν η υπόθεση επιστρέψει στο τελωνείο, οι αρμόδιες αρχές δεν θα υπολογίσουν το τέλος ταξινόμησης με τους φορολογικούς συντελεστές ή τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα, αλλά με εκείνους που ίσχυαν κατά την ημερομηνία που έγινε ο αρχικός τελωνισμός του οχήματος. Επιπλέον, τον νέο υπολογισμό θα πραγματοποιήσει το ίδιο τελωνείο στο οποίο είχε κατατεθεί το αρχικό τελωνειακό παραστατικό για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης.

Για παράδειγμα, αν ένα αυτοκίνητο εκτελωνίστηκε το 2019 και το 2026 εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση που ακυρώνει την αρχική χρέωση, το τελωνείο θα επανυπολογίσει το οφειλόμενο τέλος με βάση το νομικό καθεστώς και τους κανόνες που ίσχυαν το 2019 και όχι με τις διατάξεις που ισχύουν το 2026. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι ο πολίτης αντιμετωπίζεται σαν να είχε εφαρμοστεί εξαρχής σωστά η νομοθεσία που ίσχυε κατά τον χρόνο εισαγωγής του οχήματος.