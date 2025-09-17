Με την εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες στα τελωνεία για το πότε και πώς ένας γονιός απαλλάσσεται –ολικά ή μερικά– από το συγκεκριμένο τέλος.

Εγκύκλιο που ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από το τέλος ταξινόμησης για τα αυτοκίνητα που αγοράζουν οι γονείς με τρία ή περισσότερα παιδιά εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Με την εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες στα τελωνεία για το πότε και πώς ένας γονιός απαλλάσσεται –ολικά ή μερικά– από το συγκεκριμένο τέλος, κάτι που σημαίνει λιγότερα χρήματα στο κόστος αγοράς ενός Ι.Χ.

Το θετικό νέο είναι ότι πλέον στις απαλλαγές μπαίνει και η περίπτωση της συνεπιμέλειας. Μέχρι σήμερα υπήρχαν γκρίζες ζώνες για το τι γίνεται όταν οι γονείς είναι χωρισμένοι αλλά μεγαλώνουν από κοινού τα παιδιά τους. Τώρα, η εγκύκλιος λέει ξεκάθαρα πως αν οι δύο γονείς μοιράζονται εξίσου τη γονική μέριμνα και την επιμέλεια –είτε μετά από διαζύγιο, είτε μετά από ακύρωση γάμου ή συμφώνου συμβίωσης– τότε δικαιούνται και οι δύο το προνόμιο.

Έτσι, η εγκύκλιος κλείνει ένα σημαντικό κενό που υπήρχε μέχρι τώρα, καθώς πολλοί χωρισμένοι γονείς με τρία παιδιά και πάνω δεν ήξεραν αν και πώς μπορούσαν να έχουν το ευεργέτημα. Παράλληλα, καταργούνται οι παλαιότεροι νόμοι που έδιναν την ίδια απαλλαγή σε πολύτεκνους και τρίτεκνους (από το 1985 και το 2006 αντίστοιχα), και όλα συγκεντρώνονται πλέον στο άρθρο 149 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Για αυτοκίνητα με κινητήρα μέχρι 2.000 κυβικά, δίνεται πλήρης απαλλαγή στον έναν γονέα, αρκεί ο άλλος να το αποδεχθεί με υπεύθυνη δήλωση. Αν δεν θέλουν να το κάνει μόνο ένας, μπορούν και οι δύο να έχουν από 50% έκπτωση στο τέλος ταξινόμησης. Για αυτοκίνητα πάνω από 2.000 κυβικά, η απαλλαγή φτάνει στο 50% για τον έναν γονέα με συναίνεση του άλλου, ή στο 25% για τον καθένα ξεχωριστά.

Για να ισχύσουν όλα αυτά, οι γονείς πρέπει να καταθέσουν τα σχετικά χαρτιά όταν κάνουν το τελωνειακό παραστατικό. Δηλαδή, να αποδείξουν τη συνεπιμέλεια με κάποιο επίσημο έγγραφο: συμβολαιογραφική πράξη, δικαστική απόφαση, έγγραφο με βεβαία χρονολογία ή πρακτικό διαμεσολάβησης.

Επίσης, αν ο ένας γονέας παραχωρεί το δικαίωμα στον άλλο για την πλήρη ή μερική απαλλαγή, θα πρέπει να κάνει υπεύθυνη δήλωση –είτε ηλεκτρονικά μέσω gov.gr είτε με υπογραφή σε ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή– και να δηλώσει ξεκάθαρα το ΑΦΜ του άλλου γονέα. Αυτό θεωρείται επίσημη συναίνεση και είναι απαραίτητη για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει συνεπιμέλεια αλλά αποκλειστική επιμέλεια, ο γονέας που έχει την αποκλειστική ευθύνη των παιδιών πρέπει να προσκομίσει πάλι τα ανάλογα έγγραφα, όπως απόφαση δικαστηρίου ή συμβολαιογραφική πράξη, ώστε να αποδειχθεί το δικαίωμά του.