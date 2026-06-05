Ο Πάνος Ρήγας κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για… αλαζονεία επειδή δεν επιθυμεί συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Νέα εξ αριστερών «πυρά» εξαπολύθηκαν σήμερα κατά του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή τη φορά από τον Πάνο Ρήγα, ο οποίος κατηγόρησε τον επικεφαλής της ΕΛΑΣ για... αλαζονεία. Κι αυτό επειδή ο νέος πολιτικός φορέας δεν επιθυμεί συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως ξεκαθάρισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου.

Το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και εκ των ιδρυτικών στελεχών του Συνασπισμού υποστήριξε ότι αυτό «είναι αλαζονικό και δεν είναι αριστερή προοδευτική αντίληψη». «Στο DNA της Αριστεράς υπάρχουν οι συνεργασίες. Η πολιτική που εκφράζει το σύνολο του κόμματος έχει μια αλαζονική αντίληψη», δήλωσε μιλώντας στο OPEN.

Εν ολίγοις, ο Πάνος Ρήγας δεν επέλεξε να ασκήσει κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για κάποια πολιτική πρόταση ή για το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ, θεώρησε, όμως, αρκετό το γεγονός ότι η ΕΛΑΣ δεν επιθυμεί συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να αποδώσει στον πρώην πρωθυπουργό μέχρι και χαρακτηριστικά... αλαζονείας.

Η τοποθέτηση αυτή μάλλον λέει περισσότερα για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Κουμουνδούρου παρά για τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος υπενθυμίζουμε έχει καταστήσει σαφές ότι η πόρτα είναι ανοιχτή για όλους, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχουν προϋποθέσεις ή προκρατήσεις.

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Μ. Καλ.