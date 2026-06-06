«Αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση της κυριαρχίας των δύο χωρών».

Το Μπαχρέιν, που είχε γίνει στόχος ιρανικής επίθεσης ξανά νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, χαρακτήρισε τα νέα ιρανικά πλήγματα εναντίον του εδάφους του και εναντίον του γειτονικού Κουβέιτ «κατάφωρη επίθεση», προσθέτοντας ότι αναχαίτισε επτά πυραύλους.

«Το υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει έντονα αυτές τις νέες επιθέσεις», ανέφερε σε ανακοίνωσή του. «Αυτή η κατάφωρη επίθεση αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση της κυριαρχίας των δύο χωρών», πρόσθετε.

Οι Φρουροί της Επανάστασης- το επίλεκτο σώμα του στρατού του Ιράν- είχαν επισημάνει στη διάρκεια της νύκτας ότι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της αεροπορικής βάση Αλί αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ, όπου σταθμεύουν αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη, και εναντίον του αρχηγείου του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, σε απάντηση για τον αμερικανικό βομβαρδισμό εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος.