Φέρεται να φωτογράφιζαν την πολυκατοικία του δράστη.

Σοβαρές ποινικές κατηγορίες αναμένεται να αντιμετωπίσει ο 55χρονος άνδρας που συνελήφθη στην Καλλιθέα, έπειτα από επίθεση σε δύο νεαρούς αιγυπτιακής καταγωγής.

Οι αρχές εξετάζουν την άσκηση δίωξης για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ δεν αποκλείεται να διερευνηθεί ακόμη και το ενδεχόμενο απόπειρας ανθρωποκτονίας, ανάλογα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο συλληφθείς στους αστυνομικούς, οι δύο νεαροί, ηλικίας 21 και 22 ετών, είχαν μπει στην πολυκατοικία που διαμένει, ετοιμάζονταν να κάνουν διάρρηξη και τους κυνήγησε.

Ωστόσο, η έρευνα των αρχών, μέσω καταθέσεων μαρτύρων και ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού, φαίνεται να κατέληξε σε διαφορετικά συμπεράσματα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 55χρονος, ο οποίος εργάζεται ως οδοντίατρος στην περιοχή, ενημερώθηκε από τη σύζυγό του ότι δύο άτομα φωτογράφιζαν το εξωτερικό της πολυκατοικίας. Στη συνέχεια μετέβη στο σημείο κρατώντας μεταλλικό ρόπαλο και εντόπισε τους δύο νεαρούς σε κοντινή στάση λεωφορείου.

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Εκεί φέρεται να τους επιτέθηκε, τραυματίζοντας τον 21χρονο, τον οποίο χτύπησε στο κεφάλι. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες και έγιναν ράμματα για την αντιμετώπιση της αιμορραγίας που προκλήθηκε από το χτύπημα.