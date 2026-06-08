«Το σημερινό διαγώνισμα ήταν κατάλληλο για αριθμομνήμονες και ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στη διατήρηση της ψυχραιμίας των μαθητών» τονίζει η ΟΕΦΕ.

Τα σημερινά θέματα της Ιστορίας στις Πανελλήνιες 2026 σύμφωνα με την ΟΕΦΕ χαρακτηρίζονται ως θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας που εξέταζαν ένα μεγάλο μέρος της ύλης και απαιτούσαν από τους μαθητές πολύ καλή προετοιμασία. Τα θέματα Α1 και Α2 δεν έκρυβαν καμία δυσκολία και μπορούσαν να απαντηθούν από το σύνολο των μαθητών.

Το θέμα Β1 περιλάμβανε μία ερώτηση ανάπτυξης από τις πρώτες σελίδες του σχολικού βιβλίου, η οποία πέρα από την καλή κατοχή της ύλης απαιτούσε και ικανότητα στην απομνημόνευση αριθμών και ποσοστών, καθώς η απάντηση περιείχε αρκετά αριθμητικά στοιχεία. Το ίδιο ακριβώς απαιτούσε και το θέμα Β2 στην απάντηση του οποίου οι μαθητές έπρεπε να συμπεριλάβουν τέσσερις

χρονολογίες κι αντίστοιχα τέσσερα αριθμητικά δεδομένα. Το θέμα Γ1 ήταν ένα ενδιαφέρον, πρωτότυπο ερώτημα, το οποίο δεν είχε ξαναζητηθεί σε εξετάσεις, τα δύο υποερωτήματά του ήταν σαφή, απαιτούσαν αναλυτική και συνθετική ικανότητα από τους μαθητές, οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές, όμως, δεν θα είχαν πρόβλημα να αντιμετωπίσουν επιτυχημένα την ερώτηση. Το τελευταίο θέμα Δ1, είχε ζητηθεί στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του 2011 με το ίδιο ακριβώς ερώτημα και με ακριβώς τις ίδιες πηγές να στηρίζουν το ερώτημα. Ήταν ένα απαιτητικό θέμα, επίσης, που για να απαντηθεί χρειαζόταν και πάλι η ικανότητα της απομνημόνευσης χρονολογιών, αριθμητικών δεδομένων και στατιστικών στοιχείων.

Συνολικά, ήταν ένα μάλλον απαιτητικό διαγώνισμα, που, δυστυχώς εξέταζε την ικανότητα αποστήθισης των μαθητών κι όχι τη σκέψη ή την κρίση τους.

Ήταν κατάλληλο για αριθμομνήμονες και ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στη διατήρηση της ψυχραιμίας των μαθητών – ακόμη και των καλά προετοιμασμένων – αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης διαπιστώσουν ότι δεν θυμούνται καλά τους αριθμούς, τα ποσοστά και τις χρονολογίες. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι, ενώ η ερώτηση Β2 ζητούσε επιπτώσεις από την άφιξη

των προσφύγων, η απάντηση που σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο απαιτείται περιέχει μόνο θετικά αποτελέσματα και καμία επίπτωση.

ΜΕΘΟΔΙΚΟ για θέματα Ιστορίας: Βατά για τους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους

Τα σημερινά θέματα της Ιστορίας σύμφωνα με το Φροντιστήριο ΜΕΘΟΔΙΚΟ δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία, χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και ορθές διατυπώσεις. Αναφορικά με την πρώτη ομάδα, το θέμα Α1 που ζητά το περιεχόμενο 3 ιστορικών όρων, ήταν αναμενόμενο, με θέματα που έχουν εξεταστεί κατ’επανάληψη. Οι ερωτήσεις Σωστού-Λάθους καλύπτουν όλη την ύλη, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Τα Θέματα Β1-Β2 δεν παρουσιάζουν δυσκολία και μπορούν να χαρακτηριστούν επίσης αναμενόμενα. Στη δεύτερη ομάδα, το θέμα Γ1 εξετάζει την αρχή του 2ου κεφαλαίου ενώ το Δ1 αναφέρεται στο ρόλο του εμπορίου στην οικονομική ανάπτυξη του Πόντου. Γενικά τα Θέματα της δεύτερης ομάδας δεν έχουν ιδιαίτερη δυσκολία, δεν απαιτούν εκτενή συνδυασμό γνώσεων και χαρακτηρίζονται σχετικά εύκολα και δεν αναμένεται να προβληματίσουν τους καλά προετοιμασμένους μαθητές.

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Μέτριας δυσκολίας τα θέματα για τους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους

Ο φιλόλογος Αλέξανδρος Σουλιώτης μιλώντας στο Dnews σχολιάζει ότι «Τα σημερινά θέματα της Ιστορίας δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία, χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και ορθές διατυπώσεις. Αναφορικά με την πρώτη ομάδα, το θέμα Α1 που ζητά το περιεχόμενο 3 ιστορικών όρων, ήταν αναμενόμενο, με θέματα που έχουν εξεταστεί κατ’επανάληψη. Οι ερωτήσεις Σωστού-Λάθους καλύπτουν όλη την ύλη, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Τα Θέματα Β1-Β2 δεν παρουσιάζουν δυσκολία και μπορούν να χαρακτηριστούν επίσης αναμενόμενα. Στη δεύτερη ομάδα, το θέμα Γ1 εξετάζει την αρχή του 2ου κεφαλαίου ενώ το Δ1 αναφέρεται στο ρόλο του εμπορίου στην οικονομική ανάπτυξη του Πόντου. Γενικά τα Θέματα της δεύτερης ομάδας δεν έχουν ιδιαίτερη δυσκολία, δεν απαιτούν εκτενή συνδυασμό γνώσεων και χαρακτηρίζονται σχετικά εύκολα και δεν αναμένεται να προβληματίσουν τους καλά προετοιμασμένους μαθητές.»

Ιστορία Πανελληνίων 2026: Το δίλημμα των φετινών θεμάτων - Ποιοι μαθητές υπερτερούν

Μιλώντας στο Dnews η Πέννυ Γρίβα Φιλόλογος – Συγγραφέας εκδ. Upbility.σχολίασε ότι «οι Πανελλήνιες αποτελούν διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς αξιολόγησης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η εξέταση στο μάθημα της Ιστορίας Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς καλείται να αποτιμήσει όχι μόνο το εύρος των γνώσεων των μαθητών αλλά και την ικανότητά τους να κατανοούν, να αναλύουν και να συνθέτουν ιστορικά δεδομένα. Τα θέματα της Ιστορίας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2026 προσφέρουν ένα ενδιαφέρον πεδίο προβληματισμού σχετικά με το κατά πόσο η αξιολόγηση υπηρετεί ουσιαστικά τους παιδαγωγικούς στόχους του μαθήματος.

Σε γενικές γραμμές, τα θέματα χαρακτηρίζονταν από σαφήνεια, ορθότητα διατύπωσης και ευρεία κάλυψη της εξεταστέας ύλης. Η πρώτη ομάδα θεμάτων κινήθηκε σε αναμενόμενα πλαίσια. Οι ιστορικοί όροι του θέματος Α1 αποτελούσαν στοιχεία που έχουν επανειλημμένα εξεταστεί κατά τα προηγούμενα έτη, ενώ οι ερωτήσεις Σωστού–Λάθους κάλυπταν αντιπροσωπευτικά το σύνολο της ύλης χωρίς να περιλαμβάνουν παραπλανητικές διατυπώσεις ή ιδιαίτερες δυσκολίες.

Αντίστοιχα, τα θέματα Β1 και Β2 βασίζονταν σε γνωστές ενότητες του σχολικού εγχειριδίου και ήταν απολύτως διαχειρίσιμα από τους επαρκώς προετοιμασμένους μαθητές. Ωστόσο, μια προσεκτικότερη εξέταση των θεμάτων αποκαλύπτει ένα χαρακτηριστικό που επανέρχεται συχνά στη διδασκαλία και αξιολόγηση της Ιστορίας στην ελληνική εκπαίδευση: την έμφαση στην απομνημόνευση αριθμητικών δεδομένων. Τόσο στο Β1 όσο και στο Β2 οι μαθητές κλήθηκαν να ανακαλέσουν ποσοστά, χρονολογίες και συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Η επιτυχής απάντηση προϋπέθετε όχι μόνο κατανόηση των ιστορικών εξελίξεων αλλά και ακριβή αναπαραγωγή πληροφοριών που πολλές φορές λειτουργούν περισσότερο ως δείκτες μνημονικής ικανότητας παρά ως στοιχεία ιστορικής ερμηνείας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το θέμα Γ1, το οποίο αντλούσε το περιεχόμενό του από την αρχή του δεύτερου κεφαλαίου και διαφοροποιούνταν από τις συνήθεις εξεταστικές επιλογές. Το γεγονός ότι δεν είχε εμφανιστεί σε προηγούμενες εξετάσεις προσέδωσε έναν βαθμό πρωτοτυπίας στο διαγώνισμα. Παράλληλα, απαιτούσε από τους υποψηφίους όχι μόνο γνώση του σχολικού εγχειριδίου αλλά και ικανότητα σύνθεσης και αξιοποίησης ιστορικών πληροφοριών. Το θέμα αυτό μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο συμβατό με τη σύγχρονη αντίληψη της ιστορικής μάθησης, η οποία δίνει έμφαση στην ερμηνεία και την κριτική επεξεργασία των δεδομένων. Το θέμα Δ1, το οποίο αφορούσε τον ρόλο του εμπορίου στην οικονομική ανάπτυξη του Πόντου, αποτέλεσε το πλέον απαιτητικό μέρος του διαγωνίσματος. Αξιοσημείωτο είναι ότι το ίδιο ακριβώς ερώτημα, με τις ίδιες πηγές, είχε τεθεί στις επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2011.

Η επιλογή αυτή εγείρει εύλογους προβληματισμούς σχετικά με τον βαθμό ανανέωσης της θεματοδοσίας. Παράλληλα, η επιτυχής ανάπτυξη του θέματος απαιτούσε και πάλι ανάκληση χρονολογιών, στατιστικών δεδομένων και ποσοτικών στοιχείων, γεγονός που ενίσχυσε τη βαρύτητα της απομνημόνευσης ως βασικού παράγοντα επιτυχίας. Το κεντρικό ζήτημα που αναδεικνύεται από τα φετινά θέματα αφορά τη φύση της ιστορικής γνώσης που αξιολογείται. Η σύγχρονη ιστοριογραφία και η διδακτική της Ιστορίας επιδιώκουν την καλλιέργεια ιστορικής σκέψης, την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης πηγών, τη διερεύνηση αιτίων και συνεπειών και την ικανότητα σύνθεσης διαφορετικών οπτικών. Αντίθετα, η συστηματική έμφαση σε αριθμούς, ποσοστά και χρονολογίες τείνει να μετατοπίζει το κέντρο βάρους προς την αποστήθιση πληροφοριών.

Έτσι, οι μαθητές που διαθέτουν ισχυρή μνημονική ικανότητα ενδέχεται να ευνοούνται περισσότερο από εκείνους που έχουν αναπτύξει ουσιαστικότερη ιστορική κατανόηση. Συνολικά, τα θέματα της Ιστορίας στις Πανελλήνιες 2026 μπορούν να χαρακτηριστούν μέτριας δυσκολίας για τους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Δεν περιείχαν ασάφειες, παγίδες ή ιδιαίτερα σύνθετες απαιτήσεις συνδυασμού γνώσεων. Παρά τα θετικά αυτά χαρακτηριστικά, ανέδειξαν για ακόμη μία φορά το διαχρονικό δίλημμα της εξεταστικής αξιολόγησης: κατά πόσο η επιτυχία στην Ιστορία συνδέεται με την κατανόηση του παρελθόντος και κατά πόσο εξαρτάται από την πιστή αναπαραγωγή λεπτομερειών του σχολικού εγχειριδίου. Η συζήτηση αυτή δεν αφορά μόνο τις φετινές εξετάσεις, αλλά αγγίζει τον πυρήνα της ιστορικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. Αν ο στόχος είναι η διαμόρφωση πολιτών με ιστορική συνείδηση και κριτική σκέψη, τότε η αξιολόγηση οφείλει σταδιακά να μετατοπιστεί από την αναπαραγωγή πληροφοριών προς την ερμηνεία, την τεκμηρίωση και τον ιστορικό συλλογισμό. Τα θέματα του 2026, παρά τις αρετές τους, υπενθυμίζουν ότι ο δρόμος προς αυτή την κατεύθυνση παραμένει ακόμη ανοιχτός.»