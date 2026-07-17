Αναλυτικά οι ημερομηνίες εξέτασης για τους υποψηφίους ΓΕΛ - ΕΠΑΛ: Τα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι συμμετέχοντες.

Το πρόγραμμα των Επαναληπτικών Πανελληνίων 2026 ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, καθορίζοντας το χρονοδιάγραμμα για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη δεύτερη εξεταστική διαδικασία.

Οι επαναληπτικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο και αφορούν τα μαθήματα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, τα ειδικά και μουσικά μαθήματα, καθώς και τις υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑΑ.

Οι εξετάσεις των ΓΕΛ θα διεξαχθούν από τις 8 έως τις 11 Σεπτεμβρίου σε διάστημα τεσσάρων ημερών. Η έναρξη θα γίνει την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου θα εξεταστούν οι υποψήφιοι στα Αρχαία Ελληνικά για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στα Μαθηματικά για τις Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Οικονομίας & Πληροφορικής, καθώς και στη Βιολογία για την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας.

Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά, τη Χημεία και την Πληροφορική, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού τους, ενώ η εξεταστική διαδικασία των ΓΕΛ ολοκληρώνεται την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τα μαθήματα Ιστορία, Φυσική και Οικονομία.

Η ώρα έναρξης όλων των μαθημάτων ΓΕΛ είναι στις 16:00, ενώ η διάρκεια κάθε εξέτασης ορίζεται στις τρεις ώρες. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την έναρξη.

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Οι υποψήφιοι των εσπερινών ΓΕΛ συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις μαζί με τους υποψηφίους των ημερησίων λυκείων, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία εξετάστηκαν κατά την τακτική εξεταστική περίοδο. Εξετάζονται στην ίδια ύλη, στα ίδια θέματα και διεκδικούν τις ίδιες θέσεις εισαγωγής.

Για τα ΕΠΑΛ, οι επαναληπτικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 22 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2026. Η διαδικασία ξεκινά την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου με το μάθημα Νέα Ελληνικά και συνεχίζεται στις 23 Σεπτεμβρίου με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα).

Στις 24 Σεπτεμβρίου οι υποψήφιοι εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας, όπως Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Ηλεκτροτεχνία 2, ενώ στις 25 Σεπτεμβρίου ακολουθούν τα Στοιχεία Μηχανών, Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης και Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται στις 26 Σεπτεμβρίου με τα μαθήματα Υγιεινή, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Ηλεκτρικές Μηχανές και Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης, στις 28 Σεπτεμβρίου με τα Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού, Ναυτικές Μηχανές και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας, ενώ ολοκληρώνεται στις 29 Σεπτεμβρίου με τα μαθήματα Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ, Τεχνολογία Υλικών και Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές.

Και για τα ΕΠΑΛ η ώρα έναρξης των εξετάσεων είναι στις 16:00, με διάρκεια εξέτασης τρεις ώρες.

Παράλληλα, από τις 12 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις των ειδικών και μουσικών μαθημάτων για υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ξένες γλώσσες, όπως Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά, καθώς και τα μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία και Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία.

Οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ θα πραγματοποιηθούν από 14 έως 21 Σεπτεμβρίου 2026. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στις αρμόδιες επιτροπές προκειμένου να δηλώσουν τις ημέρες συμμετοχής τους στις πρακτικές δοκιμασίες.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των Επαναληπτικών Πανελληνίων 2026

Ποιοι δικαιούνται συμμετοχή στις επαναληπτικές Πανελλήνιες 2026

Οι επαναληπτικές Πανελλήνιες πραγματοποιούνται κάθε Σεπτέμβριο και αποτελούν μια δεύτερη ευκαιρία για υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, ημερήσιων και εσπερινών λυκείων, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν ή αναγκάστηκαν να διακόψουν την εξέτασή τους κατά την κανονική εξεταστική περίοδο. Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.251/65157/Α5 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, δικαίωμα συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις έχουν οι υποψήφιοι που αντιμετώπισαν σοβαρά και αντικειμενικά προβλήματα, όπως:

Δεν προσήλθαν σε ένα ή περισσότερα εξεταζόμενα μαθήματα λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας, το οποίο αποδεικνύεται με σχετική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, Δημόσιο Κέντρο Υγείας ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο.

Βίωσαν ψυχική οδύνη λόγω θανάτου συγγενούς, α΄ βαθμού σε ευθεία γραμμή ή β΄ βαθμού σε πλάγια γραμμή, εφόσον ο θάνατος επήλθε μέσα στον μήνα πριν από την έναρξη των εξετάσεων ή έως και τη λήξη τους.

Διέκοψαν την εξέτασή τους λόγω αιφνίδιας ασθένειας που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Υπέστησαν κάταγμα ή προσωρινή βλάβη στα άνω άκρα, η οποία καθιστούσε αδύνατη τη γραφή και την ολοκλήρωση της εξέτασης.

Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου και να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της ειδικής αυτής διαδικασίας.