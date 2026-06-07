Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για την ταυτότητα των εμπλεκομένων και την πλήρη διάσταση της υπόθεσης.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στα Χανιά, μετά τον εντοπισμό drone το οποίο φέρεται να επιχείρησε να μεταφέρει ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα προς τις φυλακές.

Το περιστατικό έχει σημάνει συναγερμό στις διωκτικές αρχές, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο οργανωμένης προσπάθειας υποστήριξης κρατουμένων ή ακόμη και σχεδιασμού απόδρασης.

Το υλικό που φέρεται να μετέφερε το drone, όπως κινητά τηλέφωνα, ναρκωτικές ουσίες και άλλα αντικείμενα, έχει κατασχεθεί και εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τον τρόπο δράσης του κυκλώματος, καθώς εκτιμάται ότι τέτοιου είδους περιστατικά εντάσσονται σε πιο οργανωμένα δίκτυα παράνομης τροφοδοσίας σωφρονιστικών καταστημάτων.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με ευρύτερο σχέδιο διευκόλυνσης απόδρασης, καθώς σε παρόμοιες υποθέσεις στο παρελθόν έχει διαπιστωθεί ότι τα drones χρησιμοποιούνται όχι μόνο για ναρκωτικά και κινητά, αλλά και για εργαλεία ή αντικείμενα που μπορούν να αξιοποιηθούν από κρατουμένους.