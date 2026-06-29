Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στο μεσημέρι της Δευτέρας (29/06) σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Βρία του Δήμου Κατερίνης.
Για τη κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Από άερος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2071593936234201233}
43 αγροτοδασικές πυργκαγιές σε ένα 24ωρο
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 43 φωτιές σε αγροτοδασική έκταση.
Από αυτές, οι 40 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν σε τρεις.
Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2071618153449234898}