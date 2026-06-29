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Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βρία Κατερίνης, επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης, με ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την άμεση αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 8 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενισχύοντας σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και μηχανήματα έργου, συμβάλλοντας στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς και δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για τον έλεγχο του μετώπου, ενώ η κατάσταση παραμένει υπό παρακολούθηση.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή βρια Κατερίνης. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2071593936234201233}