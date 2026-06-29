Η φωτιά ξεκίνησε από καλαμιώνες στην περιοχή της Κόμης και επεκτάθηκε προς θερμοκηπιακές εκτάσεις - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις δασοπυρόσβεσης.

Μεγάλη φωτιά μαίνεται σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Βάρδας Ηλείας. Η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε καλαμιώνες στην περιοχή της Κόμης Βάρδας και γρήγορα επεκτάθηκε σε εκτάσεις με θερμοκήπια, κινούμενη προς την περιοχή Ψάρι. ΕιδήσειςΗλείας

Για την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ, εννέα πυροσβεστικά οχήματα και τρία αεροσκάφη. Παράλληλα, συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου σύμφωνα με το ilialive.gr

Τον συντονισμό της επιχείρησης κατάσβεσης έχουν αναλάβει ο διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αρχιπύραρχος Γιώργος Κωνσταντακόπουλος, ο διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηλείας, αρχιπύραρχος Αργύρης Φαλίδας, καθώς και ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών, αντιπύραρχος Θεόδωρος Λεβέντης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωσή της σε καλλιέργειες και αγροτικές εγκαταστάσεις της περιοχής.

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Η αρχική ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βάρδα Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης. εκδηλώθηκε σήμερα περίπου στις 15:00. Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης & 18ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί κυρίως εντός αγροτικής έκτασης και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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Φωτιά στη Βάρδα Ηλείας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – Μάχη με τις φλόγες

Ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Βάρδας, στην Ηλεία, καθώς η φωτιά παρουσιάζει ενεργά μέτωπα και αναζωπυρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 80 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 4 ομάδων πεζοπόρων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 19 πυροσβεστικών οχημάτων. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενισχύοντας την προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς. Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η κατάσταση παραμένει δύσκολη, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή προκαλούν συνεχείς κηλιδώσεις και δημιουργία νέων εστιών, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη ώστε να περιορίσουν την εξάπλωση του μετώπου και να προστατεύσουν κατοικημένες και αγροτικές εκτάσεις. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η Ηλεία βρίσκεται σήμερα σε κατηγορία 3 (υψηλός κίνδυνος), γεγονός που απαιτεί αυξημένη ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για πιθανές νέες αναζωπυρώσεις.

Μαίνεται το πύρινο μέτωπο

Ανεξέλεγκτη παραμένει η πυρκαγιά που μαίνεται στην περιοχή του Ψαριού, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να συνεχίζουν τη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης. Παρότι η εικόνα στο μέτωπο εμφανίζεται ελαφρώς βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, η φωτιά εξακολουθεί να καίει, δημιουργώντας συνεχείς αναζωπυρώσεις και διασπορά των εστιών λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται με τους καπνούς να καλύπτουν μεγάλο τμήμα της περιοχής και τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται.