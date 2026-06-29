Επιχειρούν από αέρος 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ παρέχεται συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτιά μαίνεται σε αγροροδασική έκταση στο Χαροκόπιο Μεσσηνίας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 πυροσβεστικά οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ παρέχεται συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2071563301574586732}

Το μέτωπο της φωτιάς έχει σημάνει συναγερμό στην Πυροσβεστική. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, οι οποίες δίνουν μάχη για τον περιορισμό του μετώπου, ενώ η κατάσταση χαρακτηρίζεται δυναμική λόγω των συνθηκών και της φύσης της βλάστησης. Συγκεκριμένα, έχουν αναπτυχθεί πυροσβεστικές δυνάμεις με οχήματα και πεζοπόρα τμήματα, τα οποία προσπαθούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες και να ανακόψουν την εξάπλωση της φωτιάς προς γειτονικές περιοχές. Παράλληλα, σημαντική είναι η συνδρομή των εναέριων μέσων, με 5 αεροσκάφη και ελικόπτερο να πραγματοποιούν συνεχείς και διαδοχικές ρίψεις νερού, ενισχύοντας καθοριστικά την προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων.