Ο Έντσο Μαρέσκα επιστρέφει στην Μάντσεστερ Σίτι και διαδέχεται τον Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο Έντσο Μαρέσκα είναι ο νέος προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, έως το 2029, κάτι που δεν άφησε ασχολίαστο η Τσέλσι, από την οποία αποχώρησε τον Ιανουάριο ο Ιταλός, με στόχο να διαδεχθεί τον Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο 46χρονος επιστρέφει στο Etihad και διαδέχεται τον Πεπ Γκουαρδιόλα, μετά την απόφαση του Καταλανού να κλείσει αυτό το κεφάλαιο έπειτα από μια δεκαετία στη Μάντσεστερ Σίτι.

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Ο Μαρέσκα προπονούσε την U-21 ομάδα της Σίτι τη σεζόν 2020-21 και επέστρεψε ως βοηθός του Γκουαρδιόλα το καλοκαίρι του 2022. Ήταν μέλος του τεχνικού επιτελείου όταν υπό την καθοδήγηση του Γκουαρδιόλα η ομάδα κατέκτησε το ιστορικό τρεμπλ- την Premier League, το FA Cup και το Champions League- τη σεζόν 2022-23. Στη συνέχεια ακολούθησε δική του καριέρα, αρχικά στη Λέστερ και μετά στην Τσέλσι, κατακτώντας το Conference League και το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων τη σεζόν 2024-25.

Μαρέσκα: Τεράστια πρόκληση η θέση του προπονητή στη Μάντσεστερ Σίτι

«Είναι τεράστια πρόκληση για πολλούς λόγους», είπε ο Μαρέσκα για τον νέο ρόλο του. «Ο ένας λόγος είναι οι επιτυχίες των τελευταίων 10-15 ετών», δήλωσε και πρόσθεσε πως στόχος είναι «να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να νικήσουμε, να πετύχουμε σημαντικά πράγματα».

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Η Σίτι «είναι ένας σύλλογος που ξέρω πολύ καλά», συμπλήρωσε, προσθέτοντας πως αποτελεί «σπουδαία ευκαιρία» για τον ίδιο το γεγονός ότι θα προπονεί αυτή την ομάδα, τονίζοντας πως η οργάνωση του κλαμπ «αποτελεί όνειρο για έναν προπονητή».

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Η αποχώρηση από την Τσέλσι για τη Μάντσεστερ Σίτι

Ο Έντσο Μαρέσκα αποχώρησε από την Τσέλσι την 1η Ιανουαρίου, με στόχο να διαδεχθεί τον Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι.

Σύμφωνα με παλιότερο ρεπορτάζ του Athletic, το Ιταλός ενημέρωσε τρεις φορές την Τσέλσι- δύο τον περασμένο Οκτώβριο και μία στα μέσα Δεκεμβρίου- ότι συζητούσε με ανθρώπους που σχετίζονται με τη Σίτι, σχετικά με την υποψηφιότητά του για τη θέση του προπονητή, σε περίπτωση που αυτή έμενε κενή. Ο Ιταλός ήταν υποχρεωμένος να ενημερώσει, βάσει συμβολαίου, εάν συζητούσε με οποιοδήποτε άλλο σύλλογο.

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Η αντίδραση της Τσέλσι, χωρίς να αναφέρει το όνομα του Μαρέσκα

Μετά την επισημοποίηση της άφιξης του Μαρέσκα στη Σίτι, η Τσέλσι αντέδρασε με ανακοίνωση 326 λέξεων, από τις οποίες καμία δεν ήταν το όνομα του Ιταλού, τον οποίο αναφέρει μόνο ως «ο πρώην επικεφαλής προπονητής».

Στην ανακοίνωση, η Τσέλσι ουσιαστικά επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Athletic. «Το περσινό φθινόπωρο μας ενημέρωσε ότι ίσως υπήρχε μια ευκαιρία για εκείνον να διαδεχθεί τον Πεπ Γκουαρδιόλα στα τέλη της σεζόν», αναφέρει η ανακοίνωση του συλλόγου.

«Μας έγινε σαφές ότι ήταν ισχυρή επιθυμία του να διαδεχθεί τον Πεπ Γκουαρδιόλα και ήταν απόλυτα αφοσιωμένος στο να κυνηγήσει αυτή την ευκαιρία, παρά το γεγονός ότι είχε πολυετές συμβόλαιο το οποίο δεν είχε κανένα δικαίωμα να το τερματίσει», συμπληρώνει.

Τον Δεκέμβριο του 2025 «παραιτήθηκε απρόσμενα. Προφανώς απογοητευτήκαμε, καθώς πιστέψαμε ότι το μυαλό και η καρδιά του ήταν επικεντρωμένα σε έναν άλλο σύλλογο και μια άλλη ευκαιρία, παρότι είχε φτάσει στην Τσέλσι μόλις τον προηγούμενο χρόνο», τονίζει.

Επίσης, η Τσέλσι αναφέρει πως δεδομένου του αμοιβαίου σεβασμού ανάμεσα στους δύο συλλόγους, έγινε εμπιστευτικός διακανονισμός με τη Σίτι, ο οποίος περιλαμβάνει την καταβολή αποζημίωσης. Επίσης, εμπιστευτικός διακανονισμός έγινε με τον «πρώην επικεφαλής προπονητή», υπό τον οποίο και εκείνος θα αποζημιώσει την Τσέλσι.

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