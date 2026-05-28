Συναντήθηκαν ξανά, μετά την απόφαση του Γκουαρδιόλα να αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Σίτι.

Πριν από δέκα χρόνια, την πρώτη του ημέρα στη Μάντσεστερ Σίτι, ο Πεπ Γκουαρδιόλα συνάντησε έναν 7χρονο υποστηρικτή της ομάδας, που είχε πολλά να τον ρωτήσει, αλλά μία απορία του ξεχώρισε: Πού θα έμπαιναν όλα τα τρόπαια που θα κατακτούσε ο Καταλανός.

Τώρα, μετά την απόφαση του να αποχωρήσει από τη Σίτι, ο Πεπ Γκουαρδιόλα φρόντισε να λύσει την απορία του 17χρονου πλέον Μπρέιντον Μπεντ. Και του έδειξε τα 20 τρόπαια που κατέκτησε η ομάδα υπό την καθοδήγησή του, ανάμεσά τους ένα Champions League, έξι πρωταθλήματα στην Premier League και τρία κύπελλα Αγγλίας.

«Είναι αλήθεια, είναι αυτός, ο Πεπ Γκουαρδιόλα», είχε πει το 2016 ο 7χρονος Μπρέιντον, εκστασιασμένος, όταν μπήκε σε ένα ταξί και είδε μπροστά του τον νέο προπονητή της ομάδας του, χωρίς να το περιμένει. «Τώρα που έχουμε εσένα, θα κερδίσουμε όλα τα τρόπαια. Πού θα τα βάλουμε;», τον ρώτησε. «Όλα τα τρόπαια; Είσαι σίγουρος; ΟΚ θα προσπαθήσουμε», του είχε πει τότε ο Καταλανός.

Στη συνάντησή τους τώρα, ο Γκουαρδιόλα παραδέχθηκε ότι το 2016 ο Μπρέιντον ήταν πιο αισιόδοξος από εκείνον. Και φρόντισε να απαντήσει στην ερώτηση που του είχε κάνει τότε. Έτσι, πήγε τον έφηβο σε ένα χώρο όπου βρίσκονταν όλα τρόπαια που κατέκτησε η Μάντσεστερ Σίτι την τελευταία δεκαετία. «Θυμάσαι τι μου είπες; Είναι όλα εδώ», του ανακοίνωσε ο Γκουαρδιόλα. «Προσπαθώ να μην κλάψω», σχολίασε το αγόρι και ο Καταναλός αστειευόμενος του είπε «Πρέπει να κλάψεις».

