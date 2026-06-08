Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα της εξέτασης στη Φυσική ανακοινώθηκαν, οι απαντήσεις στο Dnews από το Φροντιστήριο ΜΕΘΟΔΙΚΟ.

Στο μάθημα της Φυσικής εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ (Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) στο πλαίσιο των Πανελληνίων 2026.

Πώς βαθμολογείται κάθε θέμα της Φυσικής στις Πανελλήνιες 2026

Για την εξέταση του μαθήματος «Φυσική» της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, ισχύουν τα εξής:

Στους/στις υποψηφίους/ες δίνονται τέσσερα (4) θέματα που θα συνοδεύονται από πίνακα δεδομένων και τύπων ο οποίος θα περιλαμβάνεται στις διδακτικές οδηγίες. Τα θέματα έχουν την παρακάτω μορφή:

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.

β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των υποψηφίων, καθώς και οι νοητικές δεξιότητες που απέκτησαν κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων ή άλλων πειραματικών δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος.

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γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση εφαρμογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών, τύπων, νόμων και αρχών. Η

άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή μία άσκηση, που απαιτούν ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάπτυξη στρατηγικής για την επίλυσή του/της. Το πρόβλημα αυτό ή η άσκηση μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.

Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα θέματα που εξετάζονται σήμερα στη Φυσική

Λίγο μετά τις 10 το πρωί δημοσιεύτηκαν στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας τα θέματα στη Φυσική

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Οι απαντήσεις στη Φυσική

Πανελλήνιες 2025: Όλα τα θέματα και οι απαντήσεις στη Φυσική από το Μεθοδικό

Το Dnews συμμεριζόμενο το μεγάλο ενδιαφέρον μαθητών,γονέων και καθηγητών για την αμεσότερη και την έγκυρη ενημέρωση για τα Θέματα και τις Απαντήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΜΕΘΟΔΙΚΟ, καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων θα σας προσφέρει την πληρέστερη ενημέρωση. Με την ανακοίνωση των θεμάτων στη Φυσική από το Υπουργείο Παιδείας, στο Dnews τα δημοσιεύουμε σε πρώτο χρόνο και εν συνεχεία θα δημοσιεύσουμε τις απαντήσεις. Θα υπάρξει ενδελεχής αξιολόγηση και σχολιασμός των θεμάτων, θα αναφερθούμε στα δύσκολα σημεία της εξέτασης και θα έχουμε αναλυτικές απαντήσεις από το φροντιστήριο Μεθοδικό.

ΜΕΘΟΔΙΚΟ για Φυσική : Πιο εύκολα από πέρυσι - Η φετινή καινοτομία στο Θέμα Γ

Τα θέματα στο μάθημα της Φυσικής είναι πιο εύκολα από τα περσινά, καλύπτουν αρκετά μεγάλο εύρος της ύλης, οι εκφωνήσεις είναι σαφώς ορισμένες και κατανοητές και ως εκ τούτου οι μαθητές αναμένονται να πετύχουν καλύτερες από το αναμενόμενο βαθμολογίες.

Το Θέμα Α κρίνεται βατό με ξεκάθαρες αναφορές στο σχολικό βιβλίο. Το Θέμα Β ομοίως κρίνεται βατό εξετάζοντας, ως είθισται διαφορετικά κομμάτια της ύλης. Το Θέμα Γ εξετάζει το κεφάλαιο της Κβαντομηχανικής, είναι κλιμακούμενης δυσκολίας με κατανοητή εκφώνηση χωρίς παγίδες αλλά απαιτεί καλή γνώση των εννοιών και ευχέρεια στην εφαρμογή του τυπολογίου και των πράξεων. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι για πρώτη φορά εξετάζεται το συγκεκριμένο κεφάλαιο σε ολόκληρο Θέμα Γ ή Δ.

Το Θέμα Δ είναι συνδυαστικό εξετάζοντας τα κεφάλαια της Ταλάντωσης και του Ηλεκτρομαγνητισμού όντας πιο εύκολο από αυτά των 2 προηγουμένων ετών.

Γενικός Γραμματέας Ένωσης Ελλήνων Φυσικών: Τα θέματα βατά και εξορθολογισμένα

Σε δηλώσεις του στο Dnews ο Δρ. Διδακτικής της Φυσικής, Γενικός Γραμματέας Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Κώστας Βουρλιάς σημείωσε ότι «Τα θέματα είναι εύκολα, εξορθολογισμένα, απλά και βατά. Σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνονται με εκείνα περασμένων ετών που είχαμε παράπονα για τον βαθμό δυσκολίας, ούτε είναι εξεζητημένα. Είναι θέματα που μπορεί να ανταποκριθεί ο μαθητής του δημόσιου σχολείου. Μακάρι κάθε χρόνο να έχουμε αντίστοιχης φιλοσοφίας θέματα.»