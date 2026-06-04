Το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 3,5%, διαμορφούμενο στα 92,64 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Μπρεντ σημείωσε πτώση άνω του 3%, στα 94,78 δολάρια ανά βαρέλι.

Σημαντικές απώλειες κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, καθώς δημοσίευμα ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται απρόθυμος να οδηγήσει τη χώρα σε πλήρη επανέναρξη των εχθροπραξιών με το Ιράν, παρά τις πρόσφατες συγκρούσεις στην περιοχή.

Το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 3,5%, διαμορφούμενο στα 92,64 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Μπρεντ σημείωσε πτώση άνω του 3%, στα 94,78 δολάρια ανά βαρέλι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Τραμπ φέρεται να ενημέρωσε συνεργάτες του ότι η εκεχειρία με το Ιράν, η οποία διαρκεί εδώ και αρκετές εβδομάδες, εξακολουθεί να τηρείται παρά τα μεμονωμένα επεισόδια έντασης. Όπως ανέφεραν ανώνυμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι, ο πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο τερματισμού της εκεχειρίας μόνο εάν το Ιράν προκαλέσει απώλειες σε Αμερικανούς στρατιώτες.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει άμεσα το δημοσίευμα, ωστόσο αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης σημείωσε ότι ο Τραμπ «προτιμά πάντοτε μια διπλωματική λύση», επισημαίνοντας παράλληλα ότι έχει καταστήσει σαφείς τις συνέπειες σε περίπτωση που η Τεχεράνη αρνηθεί να καταλήξει σε συμφωνία.

Οι ανησυχίες για κατάρρευση της εκεχειρίας είχαν ενταθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, όταν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η Τεχεράνη διέκοψε τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ στον Λίβανο. Το Ιράν στηρίζει τη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ, η οποία έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις με πυραύλους κατά του Ισραήλ.

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Ωστόσο, μια πιθανή αποκλιμάκωση φάνηκε να διαμορφώνεται την Τετάρτη, όταν Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν στην εφαρμογή εκεχειρίας, εξέλιξη που θα μπορούσε να διευκολύνει την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Παρά ταύτα, παραμένουν αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα της συμφωνίας, καθώς η Χεζμπολάχ δρα ανεξάρτητα από την κυβέρνηση του Λιβάνου.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενες αντιδράσεις στο Κογκρέσο, ακόμη και από μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε την Τετάρτη ψήφισμα που καλεί τον Τραμπ είτε να αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις είτε να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για τη συνέχιση της σύγκρουσης. Το ψήφισμα θα πρέπει να εγκριθεί και από τη Γερουσία, ενώ εκτιμάται ότι, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, ο πρόεδρος θα ασκήσει βέτο.