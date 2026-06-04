Οποιαδήποτε εξέλιξη στις διπλωματικές επαφές μεταξύ των δύο χωρών θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Πτωτικά κινούνται την Πέμπτη οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στο γεωπολιτικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής, αλλά και τα στοιχεία για τα αποθέματα αργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αμερικανικό αργό (WTI) διαμορφώνεται στα 95,49 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent υποχωρεί στα 97,16 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες 0,65 δολαρίων ή 0,66%.

Το ενδιαφέρον των αγορών παραμένει στραμμένο στις σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν, καθώς οποιαδήποτε εξέλιξη στις διπλωματικές επαφές μεταξύ των δύο χωρών θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Στο πολιτικό μέτωπο των Ηνωμένων Πολιτειών, η Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρούν την πλειοψηφία, ενέκρινε ψήφισμα που αποσκοπεί στον περιορισμό της δυνατότητας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Ωστόσο, η εφαρμογή του μέτρου θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς απαιτείται η έγκρισή του και από τη Γερουσία, ενώ θα χρειαστούν πλειοψηφίες δύο τρίτων και στα δύο νομοθετικά σώματα για να παρακαμφθεί ένα σχεδόν βέβαιο προεδρικό βέτο.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν θετικές εξελίξεις ακόμη και μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο. Από την άλλη πλευρά, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι επαφές με την Ουάσιγκτον συνεχίζονται, χωρίς όμως να έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής ουσιαστική πρόοδος, καθώς οι δύο πλευρές εξακολουθούν να εξετάζουν τα κείμενα που έχουν ανταλλάξει.

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Στήριξη στις τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να προσφέρουν τα στοιχεία για τα αμερικανικά αποθέματα. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA), τα εμπορικά αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 8 εκατ. βαρέλια, στα 433,7 εκατ. βαρέλια, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 29 Μαΐου. Η μείωση ήταν διπλάσια από τις προβλέψεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν υποχώρηση κατά 4 εκατ. βαρέλια. Αναλυτές εκτιμούν ότι η συνεχιζόμενη μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων και η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ενδέχεται να διατηρήσουν τις τιμές κοντά στα υψηλά επίπεδα του πρόσφατου διαστήματος.