Παρά τη συνεχιζόμενη άνοδο, οι ρυθμοί αύξησης εμφανίζονται χαμηλότεροι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τάση που αποτυπώνεται τόσο στην αγορά πώλησης όσο και στα ενοίκια.

Αμφίσημα μηνύματα έστειλε η αγορά κατοικίας στην Αττική κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με το κέντρο της Αθήνας και τα βόρεια προάστια να εξακολουθούν να καταγράφουν τις υψηλότερες αυξήσεις στις ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών. Παρά τη συνεχιζόμενη άνοδο, οι ρυθμοί αύξησης εμφανίζονται χαμηλότεροι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τάση που αποτυπώνεται τόσο στην αγορά πώλησης όσο και στα ενοίκια.

Σύμφωνα με το Spitogatos Insights στην Αττική, το κέντρο της Αθήνας και τα βόρεια προάστια παρέμειναν οι περιοχές με τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών. Στο κέντρο της πρωτεύουσας η άνοδος διαμορφώθηκε στο 7,9%, ενώ στα βόρεια προάστια στο 7,1%. Παρά την ανοδική πορεία, οι επιδόσεις αυτές ήταν χαμηλότερες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όταν οι αυξήσεις είχαν ανέλθει στο 11,7% και 7,4% αντίστοιχα.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, η μέση ετήσια αύξηση των ζητούμενων τιμών πώλησης κατοικιών διαμορφώθηκε στο 7,9% το πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι 8,8% την αντίστοιχη περίοδο του 2025, επιβεβαιώνοντας την τάση αποκλιμάκωσης των ρυθμών ανόδου.

Η εικόνα που καταγράφεται στην αγορά κατοικίας δείχνει ότι περιοχές όπως το κέντρο της Αθήνας, τα βόρεια προάστια και οι Κυκλάδες εξακολουθούν να συγκεντρώνουν έντονο επενδυτικό και αγοραστικό ενδιαφέρον. Ωστόσο, σε αρκετές περιοχές της χώρας οι αυξήσεις εμφανίζονται πλέον πιο συγκρατημένες, υποδηλώνοντας σταδιακή εξισορρόπηση της αγοράς.

Αντίστοιχα σημάδια σταθεροποίησης παρουσιάζει και η αγορά ενοικίων. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, στις περισσότερες περιοχές της Αττικής οι αυξήσεις των ζητούμενων μισθωμάτων ήταν χαμηλότερες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στη Θεσσαλονίκη η ετήσια αύξηση των ενοικίων περιορίστηκε στο 5,1%, από 13,5% που είχε καταγραφεί το πρώτο τρίμηνο του 2025.

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Στο κέντρο της Αθήνας τα ενοίκια συνέχισαν να κινούνται ανοδικά με ρυθμό 6,9%, έναντι 7,6% ένα χρόνο νωρίτερα. Στα νότια προάστια η αύξηση διαμορφώθηκε στο 3,2% και στα βόρεια στο 2,6%, ενώ στον Πειραιά καταγράφηκε μείωση των ζητούμενων μισθωμάτων κατά 1,8%, σε αντίθεση με την αύξηση 5,7% που είχε σημειωθεί την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η αγορά ακινήτων εξακολουθεί να διατηρεί τη δυναμική της, ωστόσο οι ρυθμοί ανόδου τόσο στις τιμές πώλησης όσο και στα ενοίκια εμφανίζονται πλέον πιο ήπιοι, διαμορφώνοντας συνθήκες μεγαλύτερης ισορροπίας σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.