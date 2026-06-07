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Θέμα ωρών το ποιος θα είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος αν όντως ο πρωθυπουργός δεν έχει αποφασίσει.

«Η κυβέρνηση δεν αντέχει-Κάλπες το φθινόπωρο» γράφει σήμερα το Dnews, αλλά και τα κύρια φιλοκυβερνητικά μέσα.

Μια ακόμα ένδειξη πως ο Οκτώβριος είναι «φαβορί» για να στηθούν οι κάλπες είναι η αντικατάσταση του Παύλου Μαρινάκη από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Ο Π. Μαρινάκης θα είναι υποψήφιος βουλευτής με σταυρό στον Βόρειο Τομέα και συνεπώς πρέπει να ψηθεί από τώρα για τη θέση.

Ποιος θα είναι αντικαταστάτης του Π. Μαρινάκη;

Είναι θέμα ωρών να αποφασιστεί αν όντως ο πρωθυπουργός δεν έχει αποφασίσει ήδη.

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Και πρωτίστως αν δεν έχει αποφασίσει αν θα είναι απλώς εκπρόσωπος ή και υπουργός με ρόλο στο Μαξίμου...

Β.Σκ.