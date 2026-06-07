«Η κυβέρνηση δεν αντέχει-Κάλπες το φθινόπωρο» γράφει σήμερα το Dnews, αλλά και τα κύρια φιλοκυβερνητικά μέσα.
Μια ακόμα ένδειξη πως ο Οκτώβριος είναι «φαβορί» για να στηθούν οι κάλπες είναι η αντικατάσταση του Παύλου Μαρινάκη από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
Ο Π. Μαρινάκης θα είναι υποψήφιος βουλευτής με σταυρό στον Βόρειο Τομέα και συνεπώς πρέπει να ψηθεί από τώρα για τη θέση.
Ποιος θα είναι αντικαταστάτης του Π. Μαρινάκη;
Είναι θέμα ωρών να αποφασιστεί αν όντως ο πρωθυπουργός δεν έχει αποφασίσει ήδη.
Και πρωτίστως αν δεν έχει αποφασίσει αν θα είναι απλώς εκπρόσωπος ή και υπουργός με ρόλο στο Μαξίμου...
Β.Σκ.