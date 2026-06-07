Φόβοι για τον δύσκολο χειμώνα στην οικονομία και την ακρίβεια, προσπάθεια «να μην προλάβουν» ο Τσίπρας να οργανωθεί και ο Σαμαράς να ιδρύσει το κόμμα - Προσπάθεια και να «θαφτούν» τα σκάνδαλα.

Σχεδόν ...ημιεπίσημες είναι οι διαρροές από το Μαξίμου ότι ο πρωθυπουργός εξετάζει τον Οκτώβριο ως μήνα προσφυγής στις κάλπες.

Οι λόγοι είναι ουκ ολίγοι:

-Πρώτα απ΄ όλα και παρά τις κυβερνητικές θριαμβολογίες ο «βαρύς» χειμώνας που αναμένεται τόσο στην οικονομία όσο και στην αγοραστική δύναμη των πολιτών καθώς η ακρίβεια καλπάζει ανενόχλητη.

-Δεύτερον, να μην προλάβει να οργανωθεί ο Αλέξης Τσίπρας καθώς η ΕΛ.Α.Σ. δείχνει αυτή τη στιγμή να αποτελεί τον δεύτερο πόλο στην πολιτική ζωή της χώρας και τον βασικό αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη.

-Τρίτον, να μην έχει χρόνο μετά την ίδρυση του κόμματός του ο Αντώνης Σαμαράς. Το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού αποτελεί αυτή τη στιγμή το νέο μεγάλο πονοκέφαλο για το Μέγαρο Μαξίμου καθώς ισχυρή είναι η πιθανότητα η ΝΔ -με την εμφάνιση του κόμματος Σαμαρά- να μην αγωνίζεται για να κρατήσει το ποσοστό των ευρωεκλογών (28,31%) αλλά να ξεπεράσει το 25%, το ποσοστό δηλαδή που απαιτείται για να λάβει το πρώτο κόμμα το κλιμακωτό bonus των 50 εδρών.

-Τέταρτον, η «κατρακύλα» του ΠΑΣΟΚ επιτρέπει το διεμβολισμό του με το «δίλημμα» ότι «διαφορετικά θα έρθει ο Τσίπρας»!

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-Και πέμπτο, θα προλάβει τα σκάνδαλα και τις παραπομπές «γαλάζιων» υπουργών στο Ειδικό Δικαστήριο, καθώς πχ αμέσως μετά τον Σεπτέμβριο θα κριθεί αν ο Χρ. Τριαντόπουλος θα πρέπει να παραπεμφθεί στο Ειδικό Δικαστήριο για το «μπάζωμα» στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών.

Οι αποφάσεις του πρωθυπουργού για το χρόνο των εκλογών θα ληφθούν από τον ίδιο εντός του Αυγούστου.

Καθοριστικό ρόλο θα παίξει και το εκλογικά στοχευμένο «πακέτο» που θα εξαγγελθεί στη ΔΕΘ, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.