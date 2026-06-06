Η ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού ανακατεύουν ήδη το πολιτικό σκηνικό στο σύνολό του, ενώ η επικείμενη ανακοίνωση του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά θα επηρεάσει περισσότερο το νυν κυβερνών κόμμα.

Το Big Bang (η μεγάλη έκρηξη) του πολιτικού συστήματος μόλις ξεκινάει.

Η ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού ανακατεύουν ήδη το πολιτικό σκηνικό στο σύνολό του ενώ η επικείμενη ανακοίνωση του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά θα επηρεάσει περισσότερο το νυν κυβερνών κόμμα.

Η ΕΛ.Α.Σ. ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ - ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ: Η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα διασπά για μια ακόμα φορά τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τη Νέα Αριστερά. Κυρίως όμως αμφισβητεί τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ως έχει, δεν έχει καμία δυνατότητα να κατέβει στις εκλογές, ενώ αναλόγως με την απόφαση που θα ληφθεί στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο (το κείμενο έχει φύγει για το τυπογραφείο πριν καν συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία το απόγευμα της Παρασκευής) θα διασπαστεί είτε αποχωρώντας οι υποστηρικτές της στήριξης του κόμματος Τσίπρα ή η ομάδα Πολάκη-Παππά- Δούρου που ο πρώην πρωθυπουργός δεν πρόκειται να τους κάνει δεκτούς στο νέο του κόμμα. Το αμέσως επόμενο διάστημα μάλιστα δεν αποκλείεται να τεθεί και θέμα ηγεσίας με πρόταση μομφής από τη συγκεκριμένη ομάδα στον Σωκράτη Φάμελλο. Ερώτημα είναι τι θα απογίνει ο ΣΥΡΙΖΑ: Είτε η ομάδα Πολάκη-Παππά-Δούρου θα αποχωρήσει εφόσον η Κουμουνδούρου αποφασίσει ότι δεν κατεβαίνει στις εκλογές και στηρίξει τον Τσίπρα, είτε σε διαφορετική περίπτωση θα αποχωρήσουν μαζικά από τον ΣΥΡΙΖΑ ουκ ολίγοι βουλευτές και δεκάδες στελέχη. Αυτή τη στιγμή ο Φάμελλος με τους υποστηρικτές του Τσίπρα κατέχουν την πλειοψηφία, πλην όμως όταν ξεκινήσουν οι αποχωρήσεις σε έναν μικρό ΣΥΡΙΖΑ η ομάδα Πολάκη-Παππά-Δούρου ενδέχεται να αποκτήσει την πλειοψηφία.

Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν θα πρέπει να πιθανολογήσουμε πως θα ιδρυθεί από τη σημερινή μειοψηφία ένα νέο κόμμα που θα επιχειρήσει να μπει στη Βουλή- ήδη ο «αψύς Σφακιανός» λανσάρει το όνομα «Έντιμη Ελλάδα». Την ίδια στιγμή η Νέα Αριστερά φαίνεται να βρίσκεται σε αδιέξοδο και ενώπιον νέας διάσπασης. Ο Γιάνης Βαρουφάκης φέρεται να είναι θετικός σε συνεργασία με τη Νέα Αριστερά του Γαβριήλ Σακελλαρίδη θέτει όμως ως όρο να μην συμμετέχει σε αυτή ο Ευκλείδης Τσακαλώτος που τον αντικατέστησε στο υπουργείο Οικονομικών και εφάρμοσε το τρίτο μνημόνιο, κάτι που ο Γ. Σακελλαρίδης δεν μπορεί να το δεχθεί. Σε περίπτωση που ναυαγήσει η προσπάθεια συνεργασίας ΜέΡΑ25 με Νέα Αριστερά δεν θα πρέπει να αποκλειστεί συνεργασία των Πολάκη-Παππά- Δούρου με το κόμμα Σακελλαρίδη, παρότι εδώ υπάρχει το εμπόδιο Πολάκης! Ο Νίκος Βούτσης πάντως και ο Νίκος Φίλης τάσσονται ήδη υπέρ της δημιουργίας ενός «μικρού Συνασπισμού» της Νέας Αριστεράς με τον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ. Μύλος δηλαδή, πλην όμως το κόμμα Τσίπρα θα «καταπιεί» το συγκεκριμένο χώρο.

ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ: Η «Ελπίδα για την Δημοκρατία», όπως δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, διεμβολίζει κυρίως την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, εξαφανίζει ουσιαστικά τη Νίκη του Δημήτρη Νατσιού, επηρεάζει την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, δεν αφήνει ανεπηρέαστη ούτε τη Νέα Δημοκρατία, ενώ -όπως και το κόμμα Τσίπρα- φέρνει στην κάλπη ψηφοφόρους που σε διαφορετική περίπτωση θα απείχαν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για το Μαξίμου. Το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού - η εξαγγελία του θα γίνει το φθινόπωρο με τη στήριξη του «καραμανλικού» μπλοκ- ενδέχεται να οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία να μάχεται όχι για το 28,31% των ευρωεκλογών αλλά για το 25%, για το όριο δηλαδή που προβλέπει ο νόμος για το κλιμακωτό bonus των 50 εδρών που προβλέπει ο εκλογικός νόμος για το πρώτο κόμμα. Επιπλέον η ΝΔ ενδέχεται να αντιμετωπίσει την επόμενη μέρα στρατηγικά προβλήματα, ακόμα και συνοχής και ενότητας.

Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ: Ο Αλέξης Τσίπρας κερδίζει αυτή τη στιγμή τον Νίκο Ανδρουλάκη, με το ΠΑΣΟΚ να δίνει μάχη με την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» για την τρίτη θέση. Το φθινόπωρο η τόσο κρίσιμη αυτή μάχη θα έχει ουσιαστικά τελειώσει, με το κόμμα που θα ηγείται της αντιπολίτευσης να αρχίσει να διεμβολίζει τα όμορφα κόμματα που θα αρχίσουν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.

(Το κείμενο έχει γραφεί για την εβδομαδιαία εφημερίδα «Στο Καρφί» που κυκλοφορεί από το Σάββατο )