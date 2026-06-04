Η ώρα του Σωκράτη Φάμελλου-Απαρχή της διάσπασης η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο.

Το κύκνειο άσμα του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να αποτελέσει η συνεδρίαση της Κεντρικής του Επιτροπής το Σάββατο.

Η εισήγηση του προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελλου θα κρίνει πολλά ως προς την τελική απόφαση που θα ληφθεί στην Κουμουνδούρου.

Οι επιλογές δεν είναι πολλές:

Πρώτη επιλογή, ο ΣΥΡΙΖΑ να μη λάβει οριστική απόφαση, κάτι που θα δυσαρεστήσει και τις δυο πλευρές, τόσο τα στελέχη που θέλουν να στηρίξουν Τσίπρα όσο και τα στελέχη που επιθυμούν κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο στις εκλογές. Η επιλογή αυτή ενδεχομένως θα οδηγήσει σε πλήρη αποδιάρθρωση και άμεσες αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών.

Δεύτερη επιλογή, ο πρόεδρος του κόμματος να εισηγηθεί να μην κατεβάσει ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφοδέλτιο και να στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα. Αν πλειοψηφήσει μια τέτοια εισήγηση εκτιμάται πως θα οδηγήσει σε επεισόδια εντός της συνεδρίασης και σε αποχώρηση στο άμεσο της ομάδας Πολάκη-Παππά-Δούρου. Πιθανόν και σε ίδρυση νέου κόμματος, ενώ η μειοψηφία θα θέσει προηγουμένως και θέμα ηγεσίας.

Τρίτη επιλογή, ο ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσει να δημιουργήσει ψηφοδέλτιο με συμμαχικές κινήσεις όπως το "Πράττω" του Νίκου Κοτζιά και προσωπικότητες του χώρου. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε άμεσες αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες (και όπως ανέφερε το ρεπορτάζ του Αντώνη Γκιόκα στο Dnews την Τετάρτη) ο Σωκράτης Φάμελλος κλείνει σε θετική εισήγηση για τον Αλέξη Τσίπρα. Έως το Σάββατο ωστόσο ο χρόνος είναι πολύς.