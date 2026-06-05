Ο Τσίπρας ξεκινά στοχευμένες παρεμβάσεις - Ορισμός των οργάνων του κόμματος μέσα στον Ιούνιο - Καμία παρασκηνιακή κίνηση για τα «όμορα κόμματα», ό, τι είχε να πει το είπε δημοσίως.

Ικανοποίηση επικρατεί στην Αμαλίας για τις δημοσκοπήσεις, καθώς με το «καλημέρα» η ΕΛΑΣ αναδεικνύεται καθαρά δεύτερο κόμμα και ο Αλέξης Τσίπρας ως ο -μόνος- βασικός αντίπαλος του Κ. Μητσοτάκη.

Στόχος πλέον δεν μπορεί παρά να είναι η σταθεροποίηση ει δυνατόν και η αύξηση των δημοσκοπικών ποσοστών της ΕΛ.Α.Σ. πριν τις καλοκαιρινές διακοπές και ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο. Ώστε εν συνεχεία και με βάση το κλίμα που θα δημιουργηθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να δείξει και με τα δημοσκοπικά ευρήματα πως είναι το κόμμα εκείνο που μπορεί πράγματι να διεκδικήσει την εξουσία από τη Νέα Δημοκρατία και τον Κ. Μητσοτάκη. Και βεβαίως να αυξάνει τη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ και την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού που σήμερα «χτυπάει στα ίσα» τη Χαριλάου Τρικούπη.

Το επόμενο διάστημα άλλωστε ο Αλέξης Τσίπρας θα ξεκινήσει ο ίδιος στοχευμένες και θεματικές παρεμβάσεις, ενώ το Ινστιτούτο του ετοιμάζει σειρά θέσεων. Σημαντική θα είναι και η απονομή των βραβείων για την Συμφωνία των Πρεσπών που φέτος θα γίνει στην Κύπρο στις 17 Ιουνίου, με τον πρώην πρωθυπουργό να τοποθετείται λεπτομερώς για μείζονα θέματα όπως το Κυπριακό και η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Εντός του Ιουνίου αναμένεται να οριστούν και τα πρώτα όργανα του κόμματος, ένα ευρύτερο, όπως οι σημερινές Κεντρικές Επιτροπές και ένα ολιγομελές που θα λειτουργεί ως τα Πολιτικά Συμβούλια των κομμάτων. Στα προσωρινά αυτά συλλογικά όργανα θα συμμετέχουν κυρίως νέα πρόσωπα, τα οποία και θέλει να αναδείξει ο πρωθυπουργός, παρά το ρίσκο να κάνουν λάθη στα μέσα ενημέρωσης πρωτίστως -όπως εκτιμά η Αμαλίας- λόγω απειρίας.

Ο Αλέξης Τσίπρας, πάντως, δεν συζητά στο παρασκήνιο με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Όπως αναφέρει στενός του συνεργάτης ό τι είχε να πει επί του θέματος ο πρώην πρωθυπουργός το έχει πει δημοσίως: Δεν συζητά για εκλογικές συμμαχίες και δεν παίρνει στο κόμμα του βουλευτές. Όποιος παραιτηθεί είναι καλοδεχούμενος στο κόμμα αλλά χωρίς κανένα προνόμιο παραπάνω από άλλους. Σε καμία δε περίπτωση δεν πρόκειται να παρέμβει στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς.