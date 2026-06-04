Γιατί η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη καλλιεργεί τη θεωρία της «χαμένης ψήφου» για τον ...εαυτό της!

Νέες θεωρίες προωθεί από χθες η Χαριλάου Τρικούπη με κορυφαία της στελέχη να υποστηρίζουν πως το ΠΑΣΟΚ ή θα είναι πρώτο κόμμα ή διαφορετικά θα παραμείνει στην αντιπολίτευση!

Μια θεωρία που καλλιεργεί τη θεωρία της «χαμένης ψήφου» και που «σπρώχνει» ψηφοφόρους στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα καθώς ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ παραιτείται από το πλεονέκτημα που το ίδιο υποστήριζε ότι είχε, δηλαδή ότι είναι μέρος της κυβερνητικής λύσης, αποκλείοντας από αυτή τη Νέα Δημοκρατία με οποιονδήποτε αρχηγό.

Το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, αν η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα με ποσοστό κάτω από το 25% και δεν λαμβάνει το κλιμακωτό bonus των 50 εδρών έχοντας κάτω από 80 έδρες, δεν θα συμμετάσχει στο σχηματισμό κυβέρνησης με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πράγμα που σημαίνει πως θα επιτρέψει στη ΝΔ να έχει μια δεύτερη ευκαιρία -ή και περισσότερες μέσα από συνεχόμενες εκλογές καθώς το ίδιο δεν θα συμμετάσχει σε κυβέρνηση αν δεν είναι πρώτο κόμμα!

Ταυτόχρονα όμως μια τέτοια θέση έρχεται σε αντίθεση με την απόφαση του Συνεδρίου.

«Ο διακηρυγμένος και αδιαπραγμάτευτος στόχος μας είναι μια νέα προοδευτική πορεία της χώρας, η οποία μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνο μέσα από την πολιτική αλλαγή» αναφέρει χαρακτηριστικά η απόφαση του Συνεδρίου. «Προϋπόθεση για την πολιτική αλλαγή είναι η ήττα της ΝΔ, η ήττα της διαφθοράς, της αδιαφάνειας και των ανισοτήτων. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιοδήποτε κυβερνητικό ρόλο».

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Τι σχέση έχει η απόφαση του Συνεδρίου με τη θέση πως το ΠΑΣΟΚ ή θα είναι πρώτο κόμμα ή διαφορετικά θα παραμείνει στην αντιπολίτευση; Και μάλιστα όταν τη θέση αυτή την λανσάρουν και ιστορικά στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη που έγραψαν και την απόφαση του Συνεδρίου;

ΥΓ1: Το αντι-Τσίπρας ...μένος είναι στη Χαριλάου Τρικούπη μεγαλύτερο από το ...αντι-Μητσοτάκης. Και σε συνδυασμό με τις δημοσκοπήσεις κάνουν το ΠΑΣΟΚ να χάνει τη μπάλα ακόμα περισσότερο σε σχέση με πριν.

ΥΓ2: Ο Χάρης Δούκας, όσο και αν βάλλεται από το κόμμα του, είχε δίκιο στην ουσία της παρέμβασής του. Και επί αυτού η στήλη θα επανέλθει...