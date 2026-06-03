Η συμφωνία, διάρκειας 30 ετών, σηματοδοτεί την έναρξη μιας σημαντικής επένδυσης που αναμένεται να οδηγήσει στην πλήρη αναβάθμιση και επαναλειτουργία του εμβληματικού ξενοδοχείου.

Σε νέα φάση αξιοποίησης εισέρχεται το ιστορικό ξενοδοχειακό συγκρότημα «Ξενία Ουρανούπολης», καθώς η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου, υπέγραψε σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης με τη Domes Resorts, ολοκληρώνοντας τη διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίηση του ακινήτου.

Η συμφωνία, διάρκειας 30 ετών, σηματοδοτεί την έναρξη μιας σημαντικής επένδυσης που αναμένεται να οδηγήσει στην πλήρη αναβάθμιση και επαναλειτουργία του εμβληματικού ξενοδοχείου, επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ακίνητα της ελληνικής τουριστικής ιστορίας. Τη σύμβαση υπέγραψαν η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΤΑΔ, Ηρώ Χατζηγεωργίου, και ο διευθύνων σύμβουλος της Domes Resorts, δρ Γεώργιος Π. Σπανός.

Το Ξενία Ουρανούπολης, το οποίο κατασκευάστηκε το 1959 βάσει σχεδίων του διακεκριμένου αρχιτέκτονα Περικλή Σακελλάριου, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα του ιστορικού προγράμματος Ξενία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Το πρόγραμμα αυτό συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου ελληνικού τουριστικού προϊόντος, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα τόσο στην αρχιτεκτονική όσο και στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας.

Το ακίνητο βρίσκεται σε προνομιακή θέση στην πύλη του Αγίου Όρους και διαθέτει εκτεταμένο παραθαλάσσιο μέτωπο, γεγονός που το καθιστά ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά ακίνητα του χαρτοφυλακίου της ΕΤΑΔ. Σύμφωνα με την εταιρεία, η επένδυση αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την αναπτυξιακή δυναμική της Ουρανούπολης και της ευρύτερης περιοχής της Χαλκιδικής, συμβάλλοντας στην αύξηση της απασχόλησης, στην τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας και στην ενίσχυση της διεθνούς ελκυστικότητας του προορισμού.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΤΑΔ, Ηρώ Χατζηγεωργίου, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην προσπάθεια αναβίωσης εμβληματικών ακινήτων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας. Όπως ανέφερε, τα Ξενία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της νεότερης τουριστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της χώρας, ενώ η αξιοποίησή τους συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων αναπτυξιακών ευκαιριών για τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στόχος της ΕΤΑΔ είναι η μετατροπή ακινήτων με ισχυρό συμβολισμό σε σύγχρονους πόλους επενδύσεων και ποιοτικής φιλοξενίας, διατηρώντας την ιστορική και πολιτιστική τους ταυτότητα.

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Η επαναξιοποίηση των ιστορικών ξενοδοχείων Ξενία αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της ΕΤΑΔ για την ενεργοποίηση ακινήτων με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και αναπτυξιακή αξία. Μέσω στοχευμένων επενδύσεων και συνεργασιών με αξιόπιστους επενδυτές, η εταιρεία επιδιώκει να επαναφέρει σημαντικά ακίνητα σε παραγωγική λειτουργία, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για την οικονομία, τις τοπικές κοινωνίες και τον ελληνικό τουρισμό.