Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Συναγερμός σήμανε την τελευταία ώρα στην Πυροσβεστική, ύστερα από αναφορά για έκρηξη boiler σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή της πλατείας Βάθη.

Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν άμεσα 12 πυροσβέστες με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στο σημείο μετέβη προληπτικά και κλιμακοφόρο όχημα, προκειμένου να συνδράμει εφόσον κρινόταν απαραίτητο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων δεν εντοπίστηκε εστία φωτιάς στο υπόγειο του ξενοδοχείου ενώ δεν χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί επιχείρηση απεγκλωβισμού ή εκκένωσης του κτιρίου. Οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου ενημέρωσαν άμεσα τις Αρχές μετά το συμβάν, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή για άτομα που τέθηκαν σε κίνδυνο.