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Η κλήρωση του Eurojackpot θα γίνει στις 21:15.

Νέα κλήρωση απόψε από το Eurojackpot το οποίο μοιράζει το ποσό των 23 εκατ. ευρώ.

Η κλήρωση θα γίνει στις 21:15 και αμέσως μετά θα ξέρουμε τους τυχερούς αριθμούς.

Πώς μπορώ να εξαργυρώσω το δελτίο

Η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000€ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα Allwyn αλλά και στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000€ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία μας στην Αθήνα για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.