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Αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 7 μποφορ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/7) σε αγροτοδασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Γαζίου, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 14:00, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά εξελίσσεται σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή, με έντονο ανάγλυφο και χαμηλή βλάστηση, στοιχεία που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Η περιοχή βρίσκεται σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 4), ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης του πύρινου μετώπου. Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου μεταβαίνει στην περιοχή προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2074095128738697418}