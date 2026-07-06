Η δράστιδα βιντεοσκοπούσε τις φρικιαστικές πράξεις.

Σοκ προκαλεί η υπόθεση άγριας και συστηματικής κακοποίησης μιας 55χρονης Ρωσίδας, η οποία φέρεται για περίπου ένα μήνα να υπέστη φρικτά βασανιστήρια από 42χρονη Ρουμάνα, μέσα σε σπίτι, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η 55χρονη που είναι πεσμένη στο πάτωμα, φαίνεται να έχει καταναλώσει αλκοόλ και βρίσκεται σε κατάσταση που δεν μπορεί να αντιδράσει. Η δράστιδα δεν διστάζει να της κόψει τα μαλλιά με μπαλτά ενώ κατέγραφε τις φρικιαστικές της πράξεις σε βίντεο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ως πιθανό κίνητρο εξετάζεται η ερωτική αντιζηλία.

{https://www.youtube.com/watch?v=nkUDfEKbGGY&t=1s}

Το κινητό με τα βίντεο της φρίκης και η αγωνιώδης αναζήτηση του θύματος

Το χρονικό της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται την 1η Ιουλίου, με αφορμή καταγγελία για κλοπή κινητού τηλεφώνου. Κατά την διερεύνηση της υπόθεσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν σειρά βίντεο που κατέγραφαν απίστευτη κακοποίηση, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση για τον εντοπισμό της παθούσας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, όταν τα επίμαχα βίντεο περιήλθαν στα χέρια των αστυνομικών, οι ίδιοι δεν γνώριζαν ποια ήταν η γυναίκα που εμφανιζόταν σε αυτά, αν ήταν ζωντανή ή πού βρισκόταν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ακολούθησε μια μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού της παθούσας, με την έκδοση επείγοντος σήματος και την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης πληροφορίας.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας εντόπισαν τη 55χρονη τα ξημερώματα της 3ης Ιουλίου, σε σπίτι στην οδό Ερωφίλης. Έφερε εμφανή σημάδια κακοποίησης και τραύματα στο κεφάλι (όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται είχε ελάχιστες τούφες μαλλιών στο τριχωτό της κεφαλής της).

Την μετέφεραν στην Ασφάλεια Ηρακλείου όπου και περιέγραψε τα όσα βίωσε για περίπου 30 ημέρες που είχε...φιλοξενηθεί στο σπίτι στην Αγία Τριάδα.

Ζούσε ένα βασανιστήριο - Την έδεσε με καλώδια για να μην φύγει

Όπως είπε, αυτό το διάστημα η ζωή της στο σπίτι δεν ήταν τίποτε άλλο από παρατεταμένη βία. Άλλωστε και στα επίμαχα βίντεο αποτυπώνεται η βία αυτή, με χτυπήματα σε διάφορα σημεία του προσώπου και του σώματος της 55χρονης, με χέρια, πόδια, ξύλινη ράβδο, αλλά και μπαλτά.

Κατήγγειλε ότι την είχε δέσει ακόμα και με καλώδιο αλλά, όπως είπε, κατάφερε να λυθεί κάποια στιγμή που η 42χρονη κοιμόταν και να διαφύγει από το σπίτι της φρίκης.

Πέρα από την ποινική διαδικασία, τόσο η 42χρονη Ρουμάνα όσο και ο 61χρονος Αλβανός, φίλος της Ρουμάνας και ιδιοκτήτης της κατοικίας στην περιοχή της Αγίας Τριάδας όπου εκτυλίχθηκαν τα βασανιστήρια, τελούν υπό διοικητική κράτηση.

Πηγή: cretalive