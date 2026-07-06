Η τριήμερη εκπαίδευση κόστισε στην εταιρία.

Ένα πολυτελές ξενοδοχείο στο Λίντο της Βενετίας έχει βρεθεί στο επίκεντρο καθώς εργατοδικείο και Εφετείο στη Βενετία το υποχρέωσαν να καταβάλει αποζημίωση σε πρώην εργαζόμενη, κρίνοντας ότι μέρος της «δοκιμαστικής περιόδου» της συνιστούσε στην πραγματικότητα αδήλωτη εργασία.

Πέρασε τρεις ημέρες στο ξενοδοχείο για να εξοικειωθεί με τα καθήκοντά της

Η υπόθεση αφορά εργαζόμενη που είχε προσληφθεί την άνοιξη του 2024 ως σερβιτόρα στο πεντάστερο Ausonia & Hungaria. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, πριν από την επίσημη έναρξη της σύμβασής της, πέρασε τρεις ημέρες στο ξενοδοχείο για να εξοικειωθεί με τα καθήκοντά της, να δοκιμάσει στολές και να εκπαιδευτεί στη χρήση του πληροφοριακού συστήματος.

Ακολούθησε πενθήμερη δοκιμαστική περίοδος, μετά την οποία η εργαζόμενη ενημερώθηκε προφορικά για την απόλυσή της. Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι οι πρώτες τρεις ημέρες εκπαίδευσης δεν μπορούσαν να θεωρηθούν απλή προετοιμασία, αλλά αποτελούσαν ουσιαστικά πραγματική εργασία χωρίς επίσημη σύμβαση.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Η δικαστής έκρινε ότι υπήρξε εργασιακή σχέση πριν από την επίσημη πρόσληψη, ενώ το Εφετείο της Εφετείο Βενετίας επικύρωσε την απόφαση, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της εταιρείας.

Βάσει της απόφασης, ενεργοποιήθηκαν διατάξεις του ιταλικού εργατικού δικαίου και συγκεκριμένα το άρθρο 18 του Εργατικού Καταστατικού της Ιταλίας (Άρθρο 18), με αποτέλεσμα η σχέση να θεωρηθεί ουσιαστικά μόνιμη.

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Το δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση που περιλαμβάνει μισθούς, δώρα και πρόσθετες αποζημιώσεις, συνολικού ύψους περίπου 60.000 ευρώ.

Καθοριστικές οι μαρτυρίες

Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν μαρτυρίες συναδέλφων, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι η εργαζόμενη είχε ήδη εκπαιδευτεί πριν από την επίσημη πρόσληψή της. Το δικαστήριο θεώρησε ότι αυτό συνιστά πραγματική παροχή εργασίας και όχι απλή προετοιμασία.

Η εταιρεία αρνήθηκε ότι υπήρξε παράνομη απασχόληση, ωστόσο το δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης.

Η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει ότι προτίθεται να προσφύγει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο για τον τρόπο που ερμηνεύονται οι δοκιμαστικές περίοδοι στον κλάδο της φιλοξενίας.