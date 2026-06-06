Ο 27χρονος έφτασε στο ΠΑΓΝΗ λίγη ώρα αργότερα και παραδόθηκε στους γιατρούς για την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας.

Σοβαρό περιστατικό ηλεκτροπληξίας σημειώθηκε σε ξενοδοχειακή μονάδα της Κρήτης, με θύμα έναν 27χρονο άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός υπέστη ηλεκτροπληξία εντός του χώρου του ξενοδοχείου, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Στο σημείο κλήθηκε ιδιωτικό ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον 27χρονο και ξεκίνησε τη διακομιδή του προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του, ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, με γιατρό να συναντά το όχημα και να αναλαμβάνει τη συνοδεία του μέχρι το νοσοκομείο.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ηλεκτροπληξία, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του.