Μετά από τον Μπραντ Πιτ, ο Κίλιαν Μέρφι έφτασε στην Ελλάδα για γυρίσματα ταινίας διεθνούς παραγωγής.

Στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην Αθήνα βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Κίλιαν Μέρφι, με σκοπό την πραγματοποίηση των απαραίτητων γυρισμάτων για τη νέα κινηματογραφική παραγωγή στην οποία πρωταγωνιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό», ο διεθνούς φήμης σταρ βρίσκεται ήδη στη χώρα και από νωρίς το πρωί της Τρίτης 17 Μαρτίου, ξεκίνησε τα γυρίσματα στο καπνεργοστάσιο επί της οδού Λένορμαν στην Αθήνα, το οποίο έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να θυμίζει φυλακή.

Το καστ της ταινίας συμπληρώνουν οι Ντάνιελ Κρεγκ και Μισέλ Γουίλιαμς, οι οποίοι αναμένεται να ταξιδέψουν στη χώρα μέσα στις επόμενες ημέρες.

Όπως έγινε γνωστό το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα με βασικές τοποθεσίες την Αθήνα και την Κέρκυρα.

