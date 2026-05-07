Το HBO «κλείδωσε» τη δεύτερη σεζόν του Χάρι Πότερ πριν από την πρεμιέρα της πρώτης.

Το HBO έδωσε το πράσινο φως για τη δεύτερη σεζόν της φιλόδοξης τηλεοπτικής μεταφοράς του Χάρι Πότερ (Harry Potter). Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο, πριν από την πρεμιέρα της πρώτης σεζόν τα Χριστούγεννα, η οποία φέρει τον τίτλο «Harry Potter and the Philosopher's Stone».

Η δεύτερη σεζόν πρόκειται να ζωντανέψει στη μικρή οθόνη το βιβλίο «Harry Potter and the Chamber of Secrets». Με την απόφαση αυτή, το HBO επισφραγίζει τη δέσμευσή του για μια ολοκληρωμένη μεταφορά και των επτά βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, η οποία θα ξετυλιχθεί σε ισάριθμες σεζόν μέσα στην επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με το Variety.

Θυμίζουμε ότι τον Μάρτιο, ο επικεφαλής του ΗΒΟ, Κέισι Μπλόις, είχε αποκαλύψει ότι τo HBO έχει ήδη στα σκαριά τη δεύτερη σεζόν της τηλεοπτικής σειράς. «Στόχος μας είναι να μην υπάρξει μεγάλο κενό μεταξύ των σεζόν, κυρίως επειδή τα παιδιά μεγαλώνουν», δήλωσε ο Μπλόις στους The Times του Λονδίνου, συμπληρώνοντας: «Η κυκλοφορία δεν πρόκειται να είναι ετήσια, καθώς η παραγωγή είναι υπερβολικά μεγάλη και φιλόδοξη. Ωστόσο… γράφεται ήδη η δεύτερη σεζόν».

Ο σεναριογράφος του πρώτου κύκλου Τζον Μπράουν αναλαμβάνει χρέη showrunner για τη δεύτερη σεζόν στο πλευρό της Φραντσέσκα Γκάρντινερ. Σύμφωνα με το Deadline, τα γυρίσματα του πρώτου κύκλου βρίσκονται στην τελική ευθεία.

«Λάτρεψα τη συνεργασία μου με τον Τζον από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε στο «Succession» μέχρι και το πρόσφατο διάστημα που περάσαμε μαζί στο Harry Potter. Όχι μόνο τρέφω τεράστιο θαυμασμό για τη γραφή του, αλλά είναι επίσης ένας εξαιρετικός συνεργάτης και ένας υπέροχος άνθρωπος. Είμαστε τυχεροί που τον έχουμε μαζί μας», ανέφερε η Γκάρντινερ στη δήλωσή της.

Η πρώτη σεζόν ακολουθεί τον 11χρονο Χάρι Πότερ, τον οποίο υποδύεται ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν, από τη στιγμή που γίνεται δεκτός στη Σχολή Μαγείας του Χόγκουαρτς πλαισιωμένος από τον Άλαστερ Στάουτ ως Ron Weasley και την Αραμπέλα Στάντον ως Hermione Granger.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Τζον Λίθγκοου στο ρόλο του Albus Dumbledore, ο Πάπα Εσιέντου ως Severus Snape, η Τζάνετ ΜακΤιρ ως Minerva McGonagall και ο Νικ Φροστ ως Rubeus Hagrid.

Η διάσημη συγγραφέας συμμετέχει ως εκτελεστική παραγωγός μαζί με τους Νιλ Μπλερ και Ρουθ Κένλεϊ-Λετς για λογαριασμό της Brontë Film & TV, τον σκηνοθέτη Μαρκ Μάιλοντ και τον Ντέιβιντ Χέιμαν για την Heyday Films. Η σειρά αποτελεί μια συμπαραγωγή του HBO με την Brontë Film & TV και την Warner Bros. Television.